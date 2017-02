Probabili formazioni/ Borussia Monchengladbach-Fiorentina: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Europa League 2016-2017, sedicesimi)

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA MONCHENGLADBACH-FIORENTINA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Borussia Monchengladbach-Fiorentina si gioca giovedì 16 febbraio alle ore 19; è valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017. Sfida di grande interesse al Borussia Park: i viola hanno vinto il loro girone e ancora una volta arrivano alla fase ad eliminazione diretta del torneo, ma dall’altra parte trovano un Gladbach che con il cambio di allenatore è tornato a volare rispetto a una prima parte di stagione con grandi difficoltà. Risultato non scontato, ai viola servirà innanzitutto fare gol. Aspettando allora il calcio d’inizio della partita possiamo analizzare le scelte dei due allenatori e i dubbi che accompagnano la vigilia della sfida, andando a leggere nel dettaglio quali sono le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA MONCHENGLADBACH - Lo schema di Dieter Hecking è prevalentemente un 4-2-3-1, anche se in certe fasi della partita può diventare un 4-4-2. Davanti a Sommer, portiere della nazionale svizzera, c’è una linea con Korb e Schulz che potrebbero sostituire capitan Jantschke e Wendt sulle corsie laterali, mentre in mezzo i favoriti sono i due danesi Vestergaard (che ha passaporto tedesco) e Christensen. A centrocampo sono fatte le scelte: il giovane Dahoud, che ha già attirato l’attenzione di parecchie big, fa coppia con il nazionale tedesco Kramer, che era stato schierato titolare nella finale del Mondiale (prima di uscire a causa di un duro colpo alla testa). Sono loro a guidare la macchina del Gladbach, con Strobl che è la prima alternativa dalla panchina; sulle corsie attenzione soprattutto a Herrmann, che ha avuto tanti problemi fisici ma se sta bene può fare sempre e comunque la differenza, dall’altra parte ci sarà Stindl che si è anche riposato (era squalificato in Bundesliga) e andrà a occupare la corsia sinistra. Da trequartista agirà Thorgan Hazard, fratello minore del più celebre Eden ma finalmente anche lui capace di giocare su ottimi livelli; in attacco poche possibilità di vedere Drmic, la scelta dovrebbe ricadere ancora una volta su André Hahn.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Nella Fiorentina è squalificato Federico Chiesa: assenza pesante per Paulo Sousa, chequest’anno in Europa League ha spesso e volentieri variato modulo. Tuttavia nel 2017 la Fiorentina si è sempre disposta con la difesa a tre, e dunque dovrebbe fare lo stesso anche questa sera: in difesa Gonzalo Rodriguez sarà al centro dello schieramento, campo anche per Carlos Sanchez che torna ad operare sul centrodestra mentre dall’altra parte senza sorprese dovrebbe esserci Astori. Qualche cambio ci sarà verosimilmente in mediana: si va per la conferma della coppia Vecino-Badelj, ma a destra al posto di Chiesa potrebbe operare Cristoforo lasciando così a sinistra uno tra Maxi Olivera (che darebbe maggiore equilibrio) e Cristian Tello. Già scelta la prima punta (Kalinic, al rientro dal primo minuto), non così i trequartisti: quasi certamente vedremo tornare in campo Ilicic, che andrà a prendere il posto di uno tra Borja Valero e Bernardeschi. La soluzione più probabile al momento è che a rimanere in panchina sia lo spagnolo, ma attenzione: l’ex Villarreal potrebbe anche arretrare in mediana facendo così rifiatare uno dei due centrali.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-FIORENTINA: DOVE VEDERE LA PARTITA - Borussia Monchengladbach-Fiorentina, valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017, sarà trasmessa in esclusiva sui canali della pay tv del satellite, per la precisione su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1.