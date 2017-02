Probabili formazioni/ Villarreal-Roma: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Europa League 2016-2017, sedicesimi)

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL-ROMA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Villarreal-Roma, alle ore 21:05 di giovedì 16 febbraio, rappresenta l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017: al Madrigal si affrontano due squadre di valore e blasone europeo, una semifinalista dello scorso anno e una che all’inizio di questa stagione ha giocato il playoff di Champions, perdendolo contro il Porto. Al piano di soprà nè il Submarino Amarillo nè tantomeno i giallorossi sfigurerebbero, ma la loro realtà adesso è quella di giocare per una coppa minore, che però hanno la possibilità di vincere. Aspettando il calcio d’inizio al Madrigal, possiamo analizzare con maggiore attenzione le scelte dei due allenatori e addentrarci così nelle probabili formazioni di Villarreal-Roma.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL - Anche per Fran Escribà ci sono alcuni punti di domanda; già in difesa c’è un ballottaggio aperto tra Jaume Costa e l’ex di giornata José Angel, con il primo che rimane favorito ma con la decisione che verrà presa all’ultimo. Scelta in sospeso anche al centro: Victor Ruiz sarà titolare, al suo fianco indisponibile Musacchio (frattura del polso) e dunque dentro Alvaro Gonzalez, mentre a destra non ci sono dubbi sulla presenza di Mario Gaspar. Il centrocampo è forse il reparto più certo: capitan Bruno Soriano guiderà la linea a quattro, sulle fasce agiranno Jonathan dos Santos e l’ex Sampdoria Roberto Soriano mentre a completare lo schieramento come secondo centrale sarà Trigueros, favorito su Castillejo. In attacco, anche per la recente partenza di Alexandre Pato (che ha accettato la milionaria offerta arrivata dalla Cina) è difficile che Escribà rinuncia al talento di un Nicola Sansone che in Spagna sta facendo benissimo: ci aspettiamo dunque che l’azzurro sia titolare, al suo fianco uno tra Adrian Lopez e Bakambu, il congoloese che lo scorso anno ha fatto sfracelli in Europa League ma in questa stagione ha avuto qualche problema fisico e non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Il grande dubbio di Luciano Spalletti è se mandare in campo i titolarissimi in blocco (al netto del portiere, che sarà comunque Alisson) oppure se cambiare qualcosa. Possiamo ipotizzare un paio di cambi: uno è comunque quello di De Rossi, partito dalla panchina domenica e pronto a riprendersi il posto al fianco di Strootman nella zona nevralgica del campo. Potrebbe poi riposare Mohamed Salah, oppure lo stesso Nainggolan al momento imprescindibile per questa squadra: ovviamente l’alternativa è Diego Perotti, che affiancherebbe uno dei due trequartisti. Davanti ci sarà in ogni caso Edin Dzeko; da valutare le corsie, ma Bruno Peres e Emerson Palmieri sono comunque nettamente favoriti anche perchè al momento non hanno troppe alternative. Una sarebbe quella di avanzare la posizione di Rudiger che ha già mostrato di poter giocare sulla fascia, al momento però va per la maggiore l’idea di non snaturare troppo una squadra che sta facendo bene. Dunque anche nel reparto arretrato ci aspettiamo pochi cambi: Manolas e Rudiger dovrebbero affiancare Fazio che agirà ancora una volta da posizione centrale, eventualmente Juan Jesus sarebbe il primo sostituto (con vantaggio su Vermaelen, ancora fisicamente non al top).

VILLARREAL-ROMA: DOVE VEDERE LA PARTITA - Villarreal-Roma, valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017, sarà trasmessa in esclusiva sui canali della pay tv del satellite, per la precisione su Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1; ma sarà anche disponibile in chiaro, sul canale Tv8.