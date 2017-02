Pronostici Champions League/ Le scommesse sulle partite di mercoledì (oggi 15 febbraio 2017)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DI MERCOLEDì (ANDATA OTTAVI, OGGI 15 FEBBRAIO 2017) - Mercoledì 15 febbraio si giocano Real Madrid-Napoli e Bayern Monaco-Arsenal, match validi per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco i pronostici delle due super partite in programma questa settimana, che completeranno il quadro della prima tornata degli ottavi: come sempre abbiamo provato ad analizzare tutti i fattori, dalla squadra che gioca in casa all'andamento nella fase a gironi e lo stato di forma.

PRONOSTICO REAL MADRID-NAPOLI (ore 20:45) - Al Santiago Bernabeu si affrontano Real Madrid e Napoli per l'andata degli ottavi di Champions League 2017. I Blancos sono favoriti per il passaggio del turno, anche in virtù del trionfo dello scorso anno in finale contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Cristiano Ronaldo e compagni stanno vivendo una stagione da assoluti protagonisti in Liga, dove hanno vinto 15 partite su 20, perdendo un solo incontro, e segnando qualcosa come 54 gol, subendone solo 18. Nell'ultima partita di campionato le Merengues sono passate sul campo dell'Osasuna con il risultato finale di 3-1, successo che ha consentito agli uomini di Zidane di andare a più 1 sul Barcellona con due gare da recuperare. Non va però sottovalutata la forza del Napoli ed il recente stato di grazia attraversato da alcuni giocatori, su tutti Mertens, che potrebbe far impazzire la non impeccabile retroguardia madrilena nel corso dei primi 90 minuti del doppio confronto con i campioni d'Europa in carica. Oltre a Mertens, Sarri punta tanto anche su Lorenzo Insigne, che se in giornata potrebbe diventare assolutamente letale lungo l'out di sinistra della squadra. Per l'incontro di mercoledì arrivano ottime notizie per Zidane dall'infermeria. Infatti Bale è tornato ad allenarsi regolamente. Il quotidiano As ha riportato le prime dichiarazioni del calciatore: 'Non potevo più aspettare'. Più che una dichiarazione, una minaccia per tutto il reparto difensivo del Napoli. In Spagna non danno l'esito del match così scontato. Lo stesso Morata ha affermato che gli azzurri sono da considerarsi un vero e proprio pericolo e che sì, i suoi compagni di squadra potrebbero andare incontro ad una clamorosa eliminazione. Il nostro consiglio è quello di puntare allo spettacolo e dunque di giocare il segno over 2,5, cioè che al Bernabeu, durante Real-Napoli, ci possano essere 3 o più gol entro i 90 minuti regolamentari.

PRONOSTICO BAYERN MONACO-ARSENAL (ore 20:45) - Carlo Ancelotti torna a vestire l'abito europeo con il suo Bayern Monaco. In Bundesliga i bavaresi sono primi in classifica con un discreto vantaggio sulla sorpresa (7 punti), mentre il Dortmund è addirittura staccato di 15 lunghezze. Dopo 20 partite i bavaresi hanno collezionato 15 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. Sulla carta i tedeschi sono favoriti sugli ospiti londinesi. La squadra di Wenger è stata di recente spazzata via dal Chelsea in occasione di un match fondamentale per le sorti della Premier League disputato ad inizio febbraio. La sensazione è che i Gunners non possano rappresentare un pericolo così grande per la corazzata del Bayern, che gi pregusta la qualificazione ai quarti. Non sarà del match l'esterno francese Ribery, che però sta recuperando e potrà tornare utile nella sfida di ritorno a Londra tra due settimane. Alla vigilia dell'appuntamento con la Champions League, Wenger, nel corso di un'intervista, ha rispedito al mittente le voci che lo vorrebbero pronto ad un riposo forzato dalla panchina dell'Arsenal, affermando di non essere ancora pronto per questo. Potrà essere questa un'ulteriore spinta al morale della formazione dei Gunners?

© Riproduzione Riservata.