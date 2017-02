Real Madrid Napoli/ In diretta streaming video e tv (risultato live 1-1): gol capolavoro di Insigne, pari di Benzema. Dove vedere la partita?

REAL MADRID NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? GOL CAPOLAVORO DI INSIGNE, PARI IMMEDIATO DI BENZEMA - Pronti via la gara Real Madrid-Napoli sembrava complicatissima per la squadra di Maurizio Sarri. Passano infatti appena venti secondi e gli azzurri rischiano di andare sotto. Cristiano Ronaldo si infila sulla corsia mancina e serve al centro dell'area di rigore Karim Benzema che tira forte e trova la parata di Pepe Reina. Gli azzurri sono galvanizzati al minuto numero otto quando arriva la rete del vantaggio capolavoro di Lorenzo Insigne che vede Keylor Navas fuori dai pali e centra l'angolino in basso alla sua sinistra. Servono però solo undici minuti al Real Madrid per trovare il pareggio con un colpo da avvoltoio di Karim Benzema che lasciato colpevolmente solo in area di rigore fa subito uno a uno. E' un ottavo di finale di Champions League, ma sembra davvero una semifinale e le due squadre sono partite davvero fortissimo. SEGUI LA DIRETTA DI REAL MADRID NAPOLI LIVE CON NOI: CLICCA QUI

REAL MADRID NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? FORMAZIONI, SARRI SCEGLIE IL TRIDENTE "PICCOLO". Ecco le formazioni ufficali della diretta streaming Real Madrid Napoli. Una sfida affaascinante che comicia tra pochissimi minuti. Mai come oggi c'è la sensazione che il Napoli possa fare il colpaccio in casa del Real Madrid. E lo capiamo appunto anche leggendo la formazione iniziale scelta da Sarri che ha voluto contrapporre al tridente del Real, James, Ronaldo, Benzema, il suo tridente leggero con Mertens centrale supportato da Callejon e Insigne. Come se non bastasse a centrocampo ha deciso di schierare due trequartisti/mezzepunte come Zielinski e Hamsik. Una formazione imprudente quella del Napoli, soprattutto a Madrid, in trasferta, ma che dice della certezza che Sarri ha voluto infondere alla squadra: l'impresa è possibile solo se attacchiamo e giochiamo come solo il Napoli sa fare. Sarebbe un bello spot per il nostro calcio, e ce lo auguriamo. Di sicuro ci sarà da fare gli straordinari per la difesa del Napoli che dovrà contenere l'attacco del Real Madrid. Ma lo sapremo tra pochissimi minuti. Vi lasciamo ora all'inizio del primo tempo della diretta Real Madid Napoli e ci rivediamo al prossimo aggiornaento.

REAL MADRID NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? – La diretta streaming video di Real Madrid-Napoli, come per tutte le partite, sarà disponibile su Premium Play: l'applicazione attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone è disponibile per tutti gli abbonati al bouquet della pay tv del digitale terrestre, che la potranno scaricare e poi mettere in funzione semplicemente registrandosi utilizzando i dati del proprio abbonamento. La diretta tv sarà quindi garantita da Premium: nello specifico i canali sono Premium Sport e Premium Sport HD. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini, che avrà al suo fianco Aldo Serena per il commento tecnico. Ben quattro inviati dal campo, per i contributi e le interviste post partita dalla zona mista: Francesca Benvenuti, Carlo Landoni, Daniele Miceli e Pietro Pinelli. Sul secondo flusso audio sarà possibile ascoltare la telecronaca del tifoso del Napoli, con la voce ovviamente di Raffaele Auriemma; ricordiamo anche l'ampio studio pre e post gara, con Sandro Sabatini a condurre le danze accompagnato da Giorgia Rossi. Ospiti in studio Graziano Cesari, Arrigo Sacchi e Luca Toni; da Madrid arriveranno commenti e analisi da parte di Christian Panucci.

REAL MADRID NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: FORMAZIONI E TATTICA. Il Napoli è finalmente arrivato alla cosiddetta partita "della vita": la trasferta del Bernabeu vale tutta una stagione, naturalmente insieme alla sfida di ritorno. E' qui però che i partenopei si testano: contro i campioni d'Europa, contro una squadra che ha messo insieme 11 titoli tra Coppa Campioni e Champions League, contro una realtà che è sempre stata considerata come il modello da raggiungere, l'eccellenza calcistica per definizione, la meta ultima. Questa sera il Napoli gioca contro tutto questo: Maurizio Sarri ha costruito una creatura che può essere in grado di passare il turno. Del resto lo abbiamo visto anche ieri sera, con la clamorosa débacle del Barcellona al Parco dei Principi: tutto è possibile, e allora anche Napoli e il Napoli possono sognare. Il livello di gioco lo conosciamo, le potenzialità della squadra anche: imperativo non mollare al Bernabeu e tornare al San Paolo con almeno un gol. Poi, si vedrà.