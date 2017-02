Real Madrid-Napoli/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (ottavi Champions League, oggi 15 febbraio 2017)

REAL MADRID-NAPOLI: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Real Madrid-Napoli, alle ore 20:45 di mercoledì 15 febbraio, è valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017; grande serata al Santiago Bernabeu per il Napoli, che ha vinto il proprio girone ma ha ricevuto in “premio” fra le seconde il Real Madrid, sorteggio non molto fortunato per la squadra di Maurizio Sarri, che però ha le qualità per mettere in difficoltà i detentori del titolo allenati da Zinedine Zidane. Si annuncia una sfida di grandissimo interesse, per il Napoli sarà fondamentale fare bene per mantenere intatte le possibilità di qualificazione in vista del ritorno al San Paolo. In attesa del calcio d’inizio, possiamo adesso dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Real Madrid-Napoli.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI REAL MADRID-NAPOLI

REAL MADRID-NAPOLI: PRONOSTICO E QUOTE - Per Real Madrid-Napoli, andata degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017, le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai ci forniscono i seguenti dati: la vittoria del Real Madrid (segno 1) vale 1,53; il pareggio (segno X) è quotato 4,50 mentre la vittoria del Napoli (segno 2) vi permetterebbe di guadagnare 6,00 volte la somma che avrete deciso di puntare.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID - Zinedine Zidane ha recuperato sia Modric sia Marcelo, i due titolari che erano in dubbio e che invece dovrebbero essere in campo fin dal primo minuto, anche se Zidane ci penserà fino all’ultimo momento possibile per evitare rischi. Bale, tornato ad allenarsi con i compagni, non è comunque stato convocato. La brutta notizia per il Real Madrid è che si è fermato Danilo, dunque come terzino destro dovrebbe essere titolare Carvajal. Da valutare il modulo: Zidane potrebbe tornare a giocare con il 4-3-3, schierando dal primo minuto Lucas Vazquez nel tridente offensivo insieme a Benzema e Cristiano Ronaldo.L’alternativa al tridente è mandare in campo una formazione con il trequartista, che sarebbe Isco oppure James Rodriguez. Se sarà tridente, a centrocampo insieme a Modric e Casemiro giocherebbe Kroos, mentre in caso contrario ci sarà ballottaggio tra il tedesco e il brasiliano. In difesa Zidane - già detto delal situazione dei terzini - deve solo decidere chi tra Varane e Pepe andrà ad affiancare Sergio Ramos nella coppia centrale davanti al portiere, che sarà chiaramente Kaylor Navas.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Al completo il Napoli, che al Bernabeu presenterà la formazione tipo anche se a centrocampo resta qualche dubbio per un ottimo Zielinski, tra i più in forma fra i partenopei in questo periodo. Il polacco dunque si giocherà delle ottime chance di essere titolare, ma al momento consideriamo favoriti Allan e Jorginho, oltre naturalmente a capitan Hamsik, la cui presenza è ovviamente fuori discussione. Rispetto alla gara contro il Genoa, Maurizio Sarri ritrova Hysaj e Callejon e saranno loro naturalmente a giocare a destra, il primo in difesa e il secondo in attacco. Dall’altra parte del campo invece Ghoulam resta in vantaggio su Strinic come terzino, con Lorenzo Insigne esterno sinistro del tridente. Da prima punta agirà Mertens e ciò non fa più notizia, anzi si punta molto sulle capacità del belga per mandare in crisi la difesa del Real Madrid. L’alternativa sarebbe Milik, che però dal suo rientro non ha ancora giocato e dunque al massimo entrerà in campo a partita in corso in caso di necessità, se in attacco ci fosse bisogno di un centravanti vero e proprio. Nel reparto arretrato naturalmente faranno coppia Raul Albiol e Koulibaly, che sono tornati a giocare insieme dopo due mesi; in porta andrà Pepe Reina, per il quale questo è quasi un Clasico, visti i trascorsi al Barcellona. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI REAL MADRID-NAPOLI