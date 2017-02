Risultati Champions League/ Diretta gol livescore e marcatori (oggi 15 febbraio 2017, andata ottavi)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DIRETTA GOL LIVESCORE E MARCATORI (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Seconda giornata dedicata all’andata degli ottavi di Champions League 2016-2017: ancora una volta sono due le partite in programma, con orario sempre alle ore 20:45. Si gioca in Spagna e in Inghilterra, le due gare sono Real Madrid-Napoli e Bayern Monaco-Arsenal. E’ la grande notte del Napoli: i partenopei attendono questo momento da cinque anni, da quando cioè una squadra allenata da Walter Mazzarri e con in campo Lavezzi e Cavani andò ad un passo dall’eliminare il Chelsea che si sarebbe poi laureato campione d’Europa.

Oggi c’è la sensazione, e non solo quella, che questo Napoli sia decisamente più forte: gioca un calcio a tratti spettacolare, segna tantissimo e per la seconda stagione è in zona utile per vincere lo scudetto. Ha avuto vari problemi di percorso (l’infortunio di Milik e il tempo che ci è voluto per assestare il tipo di gioco senza una prima punta di peso) ma può davvero farcela. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

Questo perchè il Real Madrid che si avvia a vincere la Liga (non succede dallo stesso 2012) deve giocare anche contro la tradizione, che vuole che nessuna squadra riesca a vincere la Champions League per due anni consecutivi; essendo campione in carica, la banda di Zinedine Zidane sa che dovrà andare oltre questo dato e centrare un'impresa che sarebbe a suo modo storica.

Certo i blancos restano favoriti e questa sera si gioca al Bernabeu, ma Maurizio Sarri è convinto di poter passare il turno e ha ragione: servirà un risultato ribaltabile al San Paolo, dunque possibilmente un pareggio con gol o una sconfitta di misura che preveda sempre almeno una rete.

Dall’altra parte si affrontano Carlo Ancelotti e Arsène Wenger: uno ha vinto tre volte la Champions League da allenatore, l’altro non lo ha mai fatto ma è l’unico allenatore ad essere sempre arrivato agli ottavi del torneo da quando esiste la nuova formula, nel senso che i suoi Gunners ci sono sempre stati. Il pronostico potrebbe non essere sbilanciato: vero che l’Arsenal ha già perso contatto in campionato e rischia un’altra stagione senza vincere nulla, ma il Bayern Monaco della stagione in corso non sembra essere lo squadrone di un tempo e, se pure ha 7 punti di vantaggio in Bundesliga, sembra essere più per la crisi delle altre che per un dominio concreto.

Questa sfida è ormai diventata un classico negli ultimi anni; ad avere la meglio è sempre stato il club tedesco quando si è trattato di turni a eliminazione diretta, ma l’Arsenal si è sempre giocato ampiamente le sue carte sfiorando l’impresa. Naturalmente è quello che proverà a fare anche adesso; come sempre il fattore Allianz Arena potrebbe essere decisivo ed è per questo che i Gunners devono provare a segnare almeno un gol in questa partita di andata, così di aumentare le sue possibilità di passaggio del turno quando si andrà a giocare nel tempio dell’Emirates Stadium di Londra. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE