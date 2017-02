RISULTATI VOLLEY FEMMINILE, CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVE SCORE (SERIE A1, 17^ GIORNATA , OGGI 15 FEBBRAIO 2017) – Il massimo campionato di volley femminile per club fa oggi tappa con la sua 17^ giornata, con un turno infrasettimanale davvero intenso: siamo ormai alla sesta giornata del girone di ritorno e la pressione è tanta su quei club ancora in lotta per un posto nei playoff o per la propria sopravvivenza nel campionato di Serie A1. Per questa 17^giornata del campionato femminile non sono stati messi in calendario anticipi e posticipi, e per una volta il fischio d’inizio sui 6 campi oggi protagonisti sarà fissato per tutti alle ore 20.30 nessuna eccezione alla regola. Prima di cominciare a spiegare tutti i match in calendario ricordiamo che ora la classifica del campionato è dominata dalle pantere di Conegliano, che proprio nel turno precedente hanno consolidato la propria nuova leadership battendo le ex primatiste di Casalmaggiore per 3-1.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (17^ GIORNATA)

La 17^ giornata di serie A1 comincia al PalaIgor con il big match tra la Igor gorgonzola Novara e la Imoco Volley Conegliano atteso alle ore 20.30. Le pantere di Mazzanti oggi aspireranno ai tre punti he le permetterebbero di consolidare la propria fuga in vista dello scudetto che ora si fa sempre più vicino: per contro però ci saranno le piemontesi che dopo lo stop contro Firenze non vogliono farsi sfuggire una vittoria tra le mura di casa. Forti motivazioni in ottica classifica anche per la Pomì Casalmaggiore questa sera impegnata in casa contro la Unet Yamamay Busto Arsizio: complice una sconfitta delle pantere, le rosanero sperano di ottenere punti sufficienti per ridurre al minimo il distacco con la capolista, in vista di un superamento e un recupero del titolo di capolista che va coltivato con calma e sangue freddo. Sempre alle ore 20.30 è atteso il fischio d’inizio della partita tra la Liu Jo Nordmeccanica e la Saugella Team Monza: sono ben 9 i punti che separano le due formazioni in graduatoria ma entrambe hanno bisogno disperatamente di punti per perseguirli i propri obbiettivi, ovvero la sesta posizione delle farfalle per le emiliane e la salvezza per la compagine lombarda, ora più vicina che mai. L’altro grande scontro testa a coda di questa 17^ giornata di serie A1 sarà la partita tra la Savino del bene Scandicci e il Club Italia Crai: il team federale spera che la vittori occorsa su Busto Arsizio solo due turni fa non sia un caso anche se la compagine fiorentina fa paura dall’altor della sua quinta posizione con ben 26 punti. Il Club Italia, però per decisone federale non rischia l’esclusione del campionato della prossima stagione sebbene ora sia fanalino di coda della graduatoria, mentre rimangono in serio pericolo le ragazze Leonardo Barbieri, che questa sera sempre alle ore 20.30 affronteranno in trasferta le rossoblù nel match Foppapedretti Bergamo-Metalleghe Montichiari. Chiude la sesta giornata del girone di ritorno di Serie A1 la partita tra Sudtirol Bolzano e Il Bisonte Firenze: le ragazze di Salvagni si stanno togliendo qualche soddisfazione sia in casa che in trasferta ma le toscane di Bracci approdano a questo match da 3 vittorie di seguito a cui hanno tutta l’intenzione di dare ulteriore continuità in vista di una rapida scalata alla classifica finale.

