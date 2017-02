Video/ Ascoli-Pro Vercelli (3-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, recupero 22^ giornata)

VIDEO ASCOLI-PRO VERCELLI (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B2016-2017, RECUPERO 22^ GIORNATA)- Un grande successo per 3-1 dell’Ascoli quello maturato ieri tra le mura di casa del Del Duca contro la Pro Vercelli nel recupero della 22^giornata del campionato di serie B 2016-2017. La formazione di Aglietti, ancora orfana del suo bomber Cacia, mette in campo uan grandissima prestazione, che le permette coi tre punti in palio ieri sera di volare in classifica a 33punti, a uno solo di distanza dalla zona playoff del campionato cadetto. A decidere il match al del Duca è stato Orsonlini, che ha violato per primo lo specchio della compagine piemontese ad appena 4 minuti dal fischio d’inizio, per poi ripetersi al 50’ sfruttando un bellissimo assist di Bentivegna: le due marcature sono state intervallate dal gol di Favilli, che finalizza un altro assist di Bentivegna al 38 minuto del primo tempo. Prestazione compplicata in casa del tecnico Longo, che deve fare i conti con diverse assenze di gran peso, una fra tutte quella del suo capocannoniere La Mantia. Dopo un primo tempo difficile Longo decide di optare per un attaccante in più in campo nella ripresa e la mossa dà i suoi frutti: maggiore gioco e spazi creati tra la difesa ormai stanca dell’Ascoli, ma dopo tante azioni il gol arriva solo a 7minuti dal fischio finale. L’unico marcatore a tabellino per i colori della Pro Vercelli è stato Konate, che al 83’ ha messo in rete il passaggio di Germano.

Se diamo uno sguardo alle statistiche del match notiamo che a livello numerico la Pro Vercelli abbia realizzato ieri in campo al del Duca per il recupero della 22^ giornata, una prestazione migliori: suo il più alto livello di possesso palla (55% contro 45%9 oltre il numero totale dei tiri (14 contro 4 del picchio) e dei tiri in porta, 6 contro 3 della squadra di casa: sempre della compagine piemontese anche il numero di punizioni (25), e calci d’angolo, ben 13 contro i 4 dell’Ascoli.

CLICCA QUI SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER VEDERE IL VIDEO DI ASCOLI-PRO VERCELLI (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017 RECUPERO 22^ GIORNATA)