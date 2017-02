AZ Alkmaar-Lione/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Europa League 2017)

DIRETTA AZ ALKMAAR-LIONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017 ANDATA SEDICESIMI) - AZ Alkmaar-Lione, diretta dall’arbitro scozzese Bobby Madden si gioca questa sera alle ore 19.00, è una delle sfide più attese della Europa League, che torna con le partite valide per l’andata dei sedicesimi di finale. La partita tra AZ Alkmaar e Lione varrà per i sedicesimi dell'Europa League. Le due formazioni vogliono conquistare la vittoria così da affrontare il ritorno con maggiore tranquillità. Non si tratterà comunque di una sfida molto semplice per AZ e per il Lione dato che entrambe sono animate dalla voglia di vincere. Dovranno vincere quindi per poter sperare di staccare il pass per gli ottavi di finale di una Europa League che appare davvero bellissima.

AZ Alkmaar che dopo un buon inizio in campionato sta un po' annaspando: la squadra olandese è al quarto posto in campionato e perciò punterà a far bene in Europa League, vetrina importante a livello continentale. Anche il Lione aveva iniziato molto bene la stagione salvo poi avere un andamento discontinuo in questa fase. La squadra francese vive un momento non certo esaltante e perciò vorrà vincere contro gli olandesi per poter sperare di ottenere il pass per gli ottavi di finale.

Sia l'AZ Alkmaar che il Lione quindi hanno voglia di vincere e di poter affrontare così il ritorno con maggiore tranquillità. Gli olandesi scenderanno in campo con il 4-3-3. In porta per l'AZ Alkmaar ci sarà l'esperto Krul, celebre per essere il portiere della nazionale olandese all'ultimo Mondiale. In difesa Johansson, Chatzidiakos, Van Eijden e Haps che avranno il compito di contenere l'attacco del Lione. In mezzo al campo spazio per Bel Hassani, Rienstra e Seuntjens, mentre in avanti giocheranno Tankovic, Jahanbakhsh e Weghorst con quest'ultimo che agirà da punta centrale.

Dall’altra parte il Lione avrà voglia di conquistare un buon risultato in trasferta grazie ai suoi migliori uomini. Il tecnico dei francesi opterà per il consolidato 4-2-3-1 con Lopes in porta, mentre avanti a lui agiranno Jallet, Mammana, Yanga-Mbiwa e Morel. Centrocampo solido con Tousart e Gonalons mentre Valbuena, Fekir e Cornet agiranno alle spalle dell'unica punta che sarà il francese Alexandre Lacazette.

AZ Alkmaar che punta sulla solidità a centrocampo che è sempre più un'arma vincente. La formazione olandese ha centrato la qualificazione grazie ad un ottimo andamento nel proprio girone. Gli esterni possono essere letali anche perché sia i terzini che gli esterni d'attacco hanno un gioco molto rapido. L'attaccante Weghorst può essere micidiale sotto porta visto che viene sempre assistito con cross dalle fasce molto precisi.

Il Lione invece fa della qualità una sua caratteristica importantissima. D'altronde la rosa dei francesi è ben attrezzata per l'Europa League e in un campo ostico come quello di Alkmaar sarà fondamentale non perdere la concentrazione. Lacazette è il punto di riferimento soprattutto in fase d'attacco anche perché ha velocità e tecnica. Questo il giusto mix del Lione che punterà fin dal primo tempo ad ottenere un risultato positivo contro i rivali olandesi che di certo non sembrano essere particolarmente irresistibili.

Anche gli amanti delle scommesse potranno dilettarsi in alcune giocate per portare a casa vincite interessanti. La formazione di casa viene quotata a 4.00 da Bwin, dimostrazione di come questa partita possa essere alquanto ostica per gli olandesi. Il pareggio tra le due squadre viene quotato sempre dallo stesso bookmaker a 3.40 mentre il 2 del Lione viene quotato a 1.90.

Il tecnico degli olandesi, Van den Brom, ha ammesso di aspettare con ansia questa partita. Potrebbe essere la grande occasione per la squadra olandese che vorrebbe fare un vero e proprio miracolo. Si tratterà di una gara ostica anche perché il Lione sembra essere maggiormente attrezzato rispetto ai padroni di casa. L'allenatore del Lione, Genesio, vuole invece una risposta dai suoi che da qualche settimana non sembrano essere più quelli di un tempo. Il gioco si è un po' smarrito e l'Europa League può essere l'occasione migliore per poter vivere un sogno e magari arrivare in fondo alla competizione.

La partita di Europa League tra AZ Alkmaar e Lione non sarà trasmessa in diretta tv integrale sui canali Sky, la piattaforma satellitare che detiene i diritti della competizione, e di conseguenza nemmeno in diretta streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Tuttavia bisogna ricordare che sul canale Sky Super Calcio HD, numero 206 del bouquet satellitare, andrà in onda Diretta Gol Europa League con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi - e sarà visibile anche in streaming. Aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite di Europa League anche sul sito ufficiale www.uefa.com.

