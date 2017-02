Anderlecht-Zenit/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Europa League 2017)

DIRETTA ANDERLECHT-ZENIT: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017 ANDATA SEDICESIMI) - Anderlecht-Zenit San Pietroburgo, che è diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver e si gioca questa sera alle ore 21.05, è una delle sfide più attese della Europa League, che torna con le partite valide per l’andata dei sedicesimi di finale. La gara tra Anderlecht e Zenit San Pietroburgo è una delle più interessanti di questi sedicesimi d'Europa League. Entrambe le formazioni possono sperare di arrivare fino in fondo alla competizione anche perché hanno rose molto ben attrezzate per fare bene.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DELL’EUROPA LEAGUE 2016-2017

La squadra belga viene dalla bella vittoria in campionato ottenuta contro il Waregem e che ha permesso di agganciare la vetta in coabitazione con il Club Brugge, mentre in Russia il campionato è ancora in pausa ma la squadra di Mircea Lucescu non è certo ferma. Infatti gli uomini del tecnico romeno continuano a lavorare per poter arrivare alla gara in Belgio affamati di vittoria. Nelle amichevoli si è visto un buon gioco dello Zenit che da gennaio può anche contare sulla grande esperienza internazionale di uno come Branislav Ivanovic, arrivato dal Chelsea di Conte. Potrebbe essere una sfida entusiasmante come non mai, ecco perché saranno tantissimi gli appassionati di calcio che seguiranno la partite che andrà in scena a Bruxelles tra Anderlecht e Zenit.

L'Anderlecht vuole vincere e perciò conterà sui suoi uomini migliori per provare a scardinare la difesa della formazione russa che di certo non sembra imperforabile. La squadra belga andrà in campo col 4-2-1-3, dunque uno schieramento nettamente offensivo e che punta a far male all'avversario fin da subito. In porta giocherà Boeckx con Obradovic, Nuytinck, Kara e Appiah a comporre la linea difensiva. Diga di centrocampo che vedrà titolari Tielemans e Dendoncker mentre il trequartista sarà Hanni. Attacco offensivo con Bruno e Chipciu sugli esterni mentre la punta centrale sarà Teodorczyk.

Nello Zenit qualche novità rispetto alle ultime gare giocate nel girone. Non ci sarà Witsel, da un mese in Cina nel Tianjin di Cannavaro. Lucescu opterà per il 4-2-3-1 con Lodygin in porta, difesa con Anyukov, Lombaerts, Ivanovic e Criscito. A centrocampo non mancheranno Garcia e Yusupov mentre Mak, Shatov e Danny saranno i trequartisti alle spalle dell'unica punta che sarà il gigante russo, Dzyuba.

Anderlecht che da anni mantiene la stessa filosofia di gioco basata sulla rapidità e su un centrocampo che è una fonte di gioco essenziale. Proprio la formazione belga dipende dalle giocate del suo centrocampo e per questo motivo è lecito attendersi una buona prestazione da parte di Tielemans, un gioiellino prodotto dal settore giovanile della squadra. Senza dimenticare comunque Hanni, trequartista in stato di grazia e sul quale è finito il mirino di diversi club europei.

Anche lo Zenit vorrà far male fin da subito all'Anderlecht anche per via di una rosa che può fare bene nella competizione europea. La squadra russa ha bisogno della vittoria così da affrontare il ritorno con maggiore tranquillità. Gli uomini di Lucescu hanno in Yusupov e Javi Garcia due elementi essenziali. Ovviamente Shatov è la stella che punterà a mettersi in evidenza mentre il colosso Dzyuba è l'ariete su cui faranno affidamento gli esterni con i loro cross che vorranno portarlo al gol.

La gara prevede anche una serie di quote interessanti proposte da Bwin, bookmaker famoso a livello internazionale. La vittoria dell'Anderlecht secondo Bwin viene quotata a 2.75 mentre a 3.25 c'è il pareggio tra queste due squadre. Interessante anche la quota relativa al 2, ovvero alla possibile vittoria dello Zenit: in caso di vittoria dei russi si potrà beneficiare di una quota di 2.50.

La partita di Europa League tra Anderlecht e Zenit San Pietroburgo non sarà trasmessa in diretta tv integrale sui canali Sky, la piattaforma satellitare che detiene i diritti della competizione, e di conseguenza nemmeno in diretta streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Tuttavia bisogna ricordare che sul canale Sky Super Calcio HD, numero 206 del bouquet satellitare, andrà in onda Diretta Gol Europa League con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi - e sarà visibile anche in streaming. Aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite di Europa League anche sul sito ufficiale www.uefa.com. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DELL’EUROPA LEAGUE 2016-2017

© Riproduzione Riservata.