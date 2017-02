Astra-Genk/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Europa League 2017)

DIRETTA ASTRA-GENK: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Astra-Genk sarà diretta dall'arbitro norvegese Svein Oddvar Moen, si gioca alle ore 19 di giovedì 16 febbraio ed è valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017. Una sfida abbastanza aperta tra due formazioni che almeno sulla carta sembrano equivalersi anche se, come sempre accade in questo genere di competizione, la differenza verrà fatta dall’attuale condizioni psico – fisica. L’Astra ha fatto un buon cammino in questa Europa League riuscendo a guadagnarsi l’accesso alla fase ad eliminazione diretta chiudendo al secondo posto il Gruppo E alle spalle della Roma di Luciano Spalletti con 8 punti con 2 vittorie ed altrettante vittorie e pareggi. Alle proprie spalle hanno chiuso con 6 punti il Viktoria Plzen e l’Austria Vienna.

Il Genk invece ha ottenuto il passaggio del turno ottenendo il primo posto nel Gruppo F con 12 punti per effetto di 4 vittorie, nessun pareggio e 2 sconfitte ed un bilancio realizzativo di 13 gol fatti e 9 subiti. Alle spalle del Gebnk si sono classificati gli spagnoli dell’Athletic Bilbao con 10 punti, il Rapid Vienna con 6 ed il Sassuolo desolatamente ultimo con 5 punti. Da segnalare che non ci sono precedenti ufficiali tra l’Astra ed il Genk e che, dato molto curioso, sia i padroni di casa che gli ospiti nella propria storia non hanno mai incrociato rispettivamente squadre belghe e squadre rumene. Insomma,un inedito assoluto il che pone maggiori punti interrogativi sull’esito della contesa.

Per quanto concerne le disposizioni sul rettangolo di gioco, l’Astra dovrebbe optare per un 4-5-1 molto coperto, chiaro segnale dell’intenzione di non incassare reti in casa. In porta Lung Junior mentre in difesa Stan avrà il compito di spingere sulla fascia destra, il brasiliano Maranhao dall’altro lato mentre nel mezzo sarà l’altro brasiliano Fabricio ad affiancare Sapunaru nel cuore della difesa.

In mezzo a campo dovranno formare una sorta di linea a due protettiva Lovin e Seto con il compito di abbassarsi a turno per dare inizio alla fase di impostazione delle azioni. Più avanzati con la funzione di dare maggiore supporto alla fase offensiva nel mezzo il fantasista Budescu, sulla lato sinistro il portoghese Teixeira anche se non è da escludere la carta Alves e sulla destra Ionita che a sua volta è in ballottaggio con Balaure. In avanti per il ruolo di punta centrale il favorito sembra essere Nuculae anche se le quotazioni di Bus sono in ascesa.

Dall’altra parte il Genk dovrebbe rispondere con un 4-3-3 particolarmente offensivo e propositivo. In porta il neozelandese Ryan mentre in difesa troviamo Brabec al fianco di Colley nel mezzo anche se quest’ultimo è alle prese con un guaio fisico: nel caso non dovesse farcela è pronto Wouters. Sulla corsia difensiva di destra dovrebbe agire Castagne e sull’out di sinistra dovrebbe esserci Uronen. A centrocampo il punto di riferimento e catalizzatore di tutte le giocate è lo spagnolo Pozuelo con ai fianchi Berge e Malinovsky. Da sottolineare che potrebbe anche essere impiegato Boeitius.

In avanti il tridente si fonda sulla capacità realizzativa dell’attaccante centrale Samata con largo a destra Schrijvers e dall’altro lato Trossar con quest’ultimo che dovrebbe poterla spuntare nel ballottaggio con Naranjo. Da un punto di vista tattico c’è da attendersi una gara molto aperta con le due formazioni che cercheranno di fare gol. Probabile che in tal senso possa essere favorita l’Astra che ha solitamente un atteggiamento più accorto e quindi potrebbe sfruttare eventuali spazi nelle ripartenze. Il Genk invece cercherà di avere la meglio provando ad andare in profondità soprattutto con i due esterni che oltre ad essere abili nell’uno contro uno lo sono anche nell’attaccare gli spazi.

Analizzando questo incontro dal punto di vista delle quote presentate dai vari bookmaker ed in particolare della Snai, nei novanta minuti nonostante il fattore campo i padroni di casa non sono favoriti evidentemente pagando il tasso tecnico inferiore rispetto alla rosa del Genk. Infatti, l’eventuale vittoria degli ospiti darebbe diritto ad una quota di 2,35 contro il 3,15 del successo interno ed il 3,25 del pareggio. Per quanto concerne il numero di reti c’è una tendenza a credere che non se ne possano segnare oltre 2 ed infatti l’Under 2,5 verrebbe pagato 1,65 contro il 2,10 dell’evento Over 2,5.

Astra-Genk non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia sul canale Sky Super Calcio, e dunque sulla pay tv del satellite, andrà in onda Diretta Gol Europa League con la proposta di tutti gli highlights e i gol in tempo reale dai campi collegati. Programma che si potrà seguire anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

