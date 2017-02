Athletic Bilbao-Apoel/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Europa League 2017)

DIRETTA ATHLETIC BILBAO-APOEL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Athletic Bilbao-Apoel, diretta dall'arbitro svedese Jonas Eriksson, si gioca alle ore 21:05 di giovedì 16 febbraio: presso il Nuevo San Mamès va in scena una sfida valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017. La squadra locale vuole far bene anche perché si tratta di una sfida importantissima e che dirà molto sulle ambizioni di entrambe le squadre. Dopo alcune sofferenze nel girone, il Bilbao vuole confermarsi ad alti livelli mentre l'Apoel Nicosia non vuole essere una semplice comparsa in questa Europa League. Athletic Bilbao che da qualche settimana sta facendo meglio anche in Liga dove l'inizio non è stato dei migliori: l'Europa è comunque lontana ma la squadra di Valverde sta dimostrando di potersi giocare le sue carte senza problemi da qui alla fine della stagione.

Apoel che invece nel campionato nazionale di Cipro occupa la prima posizione in classifica grazie ad una rosa di primo livello e che da qualche anno conta anche diversi elementi di esperienza internazionale. Dunque i ciprioti si candidano ad essere la rivelazione della fase finale dell'Europa League 2017. L'Athletic Bilbao vuole vincere e per farlo conterà sui suoi migliori uomini.

La squadra di Valverde non vuole correre pericoli nel ritorno della gara dei sedicesimi che si giocherà in terra cipriota. Bilbao in campo con il 4-2-3-1 con Iraizoz in porta, Balenziaga, Laporte, Alvarez e De Marcos a comporre l'ordinata linea difensiva. La formazione di casa vedrà San José e Benat a fare da schermo avanti la difesa mentre i trequartisti saranno Williams, Garcia e Muniain. L'unica punta sarà ovviamente l'esperto Aduriz, sempre pericoloso.

Per quanto concerne l'Apoel, i ciprioti vogliono far bene nella gara contro gli spagnoli. Il modulo scelto sarà il 4-3-1-2 con l'esperto olandese Waterman in porta. La difesa vedrà Aloneftis, Artymatas, Gianniotas e Ioannou. In mezzo al campo spazio sicuramente per Merkis, Morais e Vinicius mentre il trequartista sarà senza dubbio Bertoglio, talento argentino. In avanti la coppia offensiva vedrà il brasiliano de Camargo e Soteriou pronti a creare pericoli.

Il gioco dell'Athletic Bilbao si basa sulla qualità di alcuni elementi. Garcia e soprattutto Aduriz con la loro capacità di inserimento possono essere micidiali. Proprio l'esperto attaccante della nazionale riesce a creare ed aprire spazi che sono utili anche per i compagni. La rapidità di Williams e Muniain è un altro elemento importante per i baschi che possono così puntare sempre alla vittoria giocando un buon calcio. La formazione cipriota invece può contare su un tipo di gioco fatto di quantità e solidità in mezzo al campo.

Determinante per provare a creare pericoli alla porta del Bilbao può essere la presenza di uno come Bertoglio che, come dimostrato anche in campionato, può essere micidiale. Ci si attende di più da de Camargo, uno che ha esperienza da vendere e che ha giocato in Bundesliga e nel campionato belga. Ci sono tutte le carte in regola per poter così assistere ad una gran bella sfida in quanto sia Bilbao che Apoel vogliono far bene in questa stagione. La gara del San Mames potrà essere l'ideale anche per coloro che amano le scommesse e che perciò vogliano lanciarsi in qualche giocata interessante.

Il tecnico dei baschi, Valverde, entusiasta dopo l'ultima vittoria contro il Deportivo La Coruna, ha chiesto ai suoi una grande gara. L'Europa League può essere la giusta occasione per tornare a giocare il calcio spumeggiante visto nelle ultime stagioni. Lo spagnolo Christiansen, tecnico dell'Apoel Nicosia, pur consapevole della difficoltà dell'incontro, ha chiesto ai suoi una gara tosta e gagliarda. Bisogna provare a vincere per portare a casa un ottimo risultato e giocarsela tutta e bene al ritorno a Cipro.

Secondo il bookmaker Bwin, la formazione di casa è nettamente favorita grazie ad una quota di 1.30. Il pareggio viene quotato a 5.00, mentre a 10.00 il 2 dell'Apoel a dimostrazione di quanto possa essere molto difficile.

