Borussia Monchengladbach Fiorentina/ Streaming video e diretta tv: come vedere la partita?

Per la Fiorentina c’è l’occasione di fare strada in Europa League: lo scorso anno i viola si erano fermati ai sedicesimi, battuti da quel Tottenham che nella stagione precedente erano riusciti ad eliminare. Il Borussia Monchengladbach è un avversario ostico: da quando Dieter Hecking ha preso il posto di André Schubert in panchina la squadra ha ripreso a marciare, recuperando posizioni in campionato. Nel suo girone di Champions League non ha mai avuto possibilità contro due colossi come Barcellona e Manchester City, ma se non altro ha avuto la meglio sul Celtic per la terza posizione; ora dunque se la gioca contro una Fiorentina che, da quattro anni consecutivi ai sedicesimi del torneo, va a caccia di una semifinale che negli ultimi dieci anni ha giocato due volte. La rosa a disposizione di Paulo Sousa ha le qualità giuste per arrivare anche a vincere il titolo; staremo a vedere se riuscirà davvero a metterci le mani sopra, ma intanto bisogna provare a uscire indenni dal Borussia Park. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’ULTIMA PARTITA DELLA FIORENTINA IN EUROPA LEAGUE