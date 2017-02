Celta Vigo-Shakhtar Donetsk/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Europa League 2017)

DIRETTA CELTA VIGO-SHAKHTAR DONETSK: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017 ANDATA SEDICESIMI) - Celta Vigo-Shakhtar Donetsk, diretta dall’arbitro lituano Gediminas Mazeika si gioca questa sera alle ore 19.00, è una delle sfide più attese della Europa League, che torna con le partite valide per l’andata dei sedicesimi di finale. Si gioca allo stadio de Balaidos di Vigo tra i padroni di casa del Celta allenati da mister Berizzo e lo Shakhtar Dontesk allenato dal tecnico portoghese Fonseca. Si tratta di uno dei match più interessanti dell’intero panorama di questi sedicesimi di finale tra due formazioni che possono vantare all’interno delle proprie rose tanti ottimi giocatori peraltro depositari di una certa esperienza internazionale.

Il Celta Vigo ha conquistato il diritto di prendere parte a questo appuntamento avendo chiuso al secondo posto il gruppo G di Europa League con 9 punti all’attivo (2 vittorie, 3 pareggi ed 1 sconfitta) alle spalle dell’Ajax che di punti ne ha fatti 14 e davanti ad ottime formazioni come lo Standard Liegi ed il Panathinaikos rispettivamente giunti a 7 ed 1 punto. Lo Shakhtar ha ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di finale in maniera brillante vincendo il Gruppo H di Europa League con 18 punti (21 gol fatti e soltanto 5 incassati) grazie a 6 vittorie in altrettante gare davanti al Gent con 8 punti, allo Sporting Braga con 6 punti e al Konyaspor con 1 solo punto.

In questa prima fase si sono messi in bella mostra soprattutto il brasiliano Taison con 4 reti e 2 assist, l’argentino Ferreyra con 3 gol e 2 assist e l’altro brasiliano Bernard autore di 2 gol ed altrettanti assist. Le due formazioni si sono affrontate nell’allora Coppa Uefa nell’anno 2000 al terzo turno: in casa il Celta si impose per 1-0 con gol di Catanha mentre a Donetsk fu pareggio per 0-0 per cui il bilancio è leggermente a favore degli spagnoli.

Il Celta Vigo dovrebbe presentarsi sul terreno di gioco con un 4-3-3. In porta Alvarez mentre in difesa Mallo a spingere sulla corsia di destra, nel mezzo Cabral al fianco dell’ex giocatore di Fiorentina e Genoa Roncaglia mentre sulla corsia mancina ci dovrebbe essere l’imprevedibile Johnny. In mediana a fungere da protezione e da metronomo ci sarà Radoja con Hernandez nel ruolo di interno di destra mentre dall’altra parte c’è un dubbio al riguardo dell’utilizzo di Sanchez Jozabed oppure di Wass. In avanti nel ruolo di terminale centrale è conferma per Jonathan Guidetti che potrebbe essere molto utile per la sua fisicità mentre sulle zone laterali non sono state prese decisioni definitive: a destra Sisto è in vantaggio su Bongonda mentre sulla sinistra ci sono da valutare le condizioni fisiche di Aspas che potrebbe lasciare spazio a Diaz.

Lo Shakhtar dovrebbe giocare con un 4-2-3-1 nel quale ci saranno Pyatov in porta, l’eterno capitano croato Dario Srna sulla corsia di destra, Kucher nel mezzo al fianco di Rakitsky ed invece sulla corsia mancina Ismaily. Davanti alla difesa Stephanenko che è un po’ l’uomo d’ordine, fondamentale anche per quanto concerne gli equilibri con al fianco il brasiliano Fred che è giocatore di maggiore talento. In avanti il ruolo di prima punta verrà dato all’argentino Ferreyra alle cui spalle andranno ad agire Marlos sul lato destro, Kovalenko nel mezzo e l’altro brasiliano Bernard sul lato sinistro. Da sottolineare come ci potrebbero essere anche degli avvicendamenti in attacco i vari Dentinho e Taison pronti a dare il loro apporto.

Tatticamente la gara vede il Celta Vigo chiamato a fare la partita in quanto deve sfruttare al massimo l’appuntamento casalingo in vista del difficile match di ritorno in terra ucraina. Un compito che gli spagnoli sanno fare molto bene anche se tuttavia non sempre riescono ad essere efficaci in fase difensiva e questo è un problema piuttosto rilevante se si pensa alla forza offensiva dello Shakhtar. Dunque a nostro giudizio, la squadra allenata da Fonseca cercherà di colpire in contropiede facendo leva sulla velocità dei propri attaccanti.

Stando alle quote che sono state presentate da alcune agenzie di scommesse tra cui la Snai, l’incontro si presenterebbe piuttosto equilibrato per quanto concerne l’esito dei 90 minuti ed in particolare con la vittoria del Celta pagata a 2,65 contro il 2,70 dello Shakhtar mentre il risultato di parità viaggia sul 3,30. Equilibrio anche per il numero di gol che potrebbero essere realizzati ed in particolare con l’Under 2,5 a 1,80 ed l’Over 2,5 a 1,90.

La partita di Europa League tra Celta Vigo e Shakhtar Donetsk non sarà trasmessa in diretta tv integrale sui canali Sky, la piattaforma satellitare che detiene i diritti della competizione, e di conseguenza nemmeno in diretta streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Tuttavia bisogna ricordare che sul canale Sky Super Calcio HD, numero 206 del bouquet satellitare, andrà in onda Diretta Gol Europa League con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi - e sarà visibile anche in streaming. Aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite di Europa League anche sul sito ufficiale www.uefa.com.

