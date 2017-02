Diretta/ Gigante femminile Mondiali sci St Moritz 2017 streaming video e tv, risultato live (oggi 16 febbraio)

DIRETTA MONDIALI SCI ALPINO ST MORITZ 2017, GIGANTE FEMMINILE STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2017) – Oggi i Mondiali di sci alpino St Moritz 2017 entrano con il gigante femminile nella loro ultima fase, quella dedicata alle discipline tecniche. Ancora quattro giorni prima della fine della rassegna iridata ospitata in Svizzera e altrettante gare tutte da vivere, a partire da quella di oggi per la quale c’è grandissima attesa anche per quanto riguarda i colori azzurri: in gigante le ragazze italiane sono fortissime, ci hanno regalato soddisfazioni lungo tutta la stagione di Coppa del Mondo e potrebbero dunque regalarci grandi emozioni anche in un Mondiale che finora è stato abbastanza sfortunato per l’Italia. Ecco allora subito tutte le indicazioni utili per seguire il gigante di Sankt Moritz.

La prima manche avrà inizio alle ore 9.45, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.00. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati che non potranno seguire la gara dei Mondiali di St Moritz dal vivo sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport che è disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi nemmeno davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Sankt Moritz (www.fis-ski.com).

In primo piano naturalmente le azzurre che potrebbero regalarci medaglie: verrebbe da dire che è un peccato poterne schierare solamente quattro perché lo squadrone del gigante femminile abbonda di ottime sciatrici, ma in quattro sono salite almeno una volta sul podio durante la stagione e dunque scegliere chi convocare non è stato nemmeno troppo difficile per i tecnici della Nazionale. Cominciamo da Federica Brignone, che ha vinto a Plan de Corones l’ultimo gigante disputato prima di questi Mondiali: una dimostrazione di una forma in crescendo dopo una prima parte di stagione piuttosto tribolata, inoltre Federica è già salita su un podio iridato e di conseguenza sa come si fa. L’altra stella è Sofia Goggia, reduce da una discesa perfetta fino a poche porte dall’arrivo, quando un errore le è costato il podio e molto probabilmente anche l’oro. Ci sarà voglia di riscatto, basata sui tanti podi raccolti durante l’anno anche in gigante (Killington, Sestriere e Maribor): manca solo una medaglia ai Mondiali per coronare una stagione comunque già indimenticabile.

Guai però a dimenticare Marta Bassino e Manuela Moelgg, la più giovane e la veterana del quartetto. Marta è salita sul podio a Solden e a Plan de Corones, Manuela ci è riuscita a Semmering: in particolare la Bassino ha mostrato una straordinaria continuità di rendimento, con tanti piazzamenti anche a ridosso del podio, quindi puntiamo molto su di lei senza dimenticare naturalmente l’esperienza della Moelgg, che in un grande evento potrebbe rivelarsi un importante valore aggiunto.

Tutto questo senza naturalmente dimenticare la forza delle avversarie, a partire dalla francese Tessa Worley, che sta vivendo senza dubbio la stagione migliore di una carriera già piena di soddisfazioni, è in testa alla classifica della Coppa di specialità e vorrà coronare una stagione memorabile anche nell'occasione più importante, come è riuscita a fare anche Ilka Stuhec in discesa; la favorita numero uno è proprio lei, ma alle sue spalle indichiamo proprio Bassino, Brignone e Goggia (in puro ordine alfabetico) oltre che Mikaela Shiffrin, che fa oggi l'esordio in questi Mondiali con giustificate ambizioni dal momento che pure in gigante è fra le più forti specialiste al mondo, pur senza quel margine di vantaggio che ha in slalom. Il gruppo delle più forti comprenderebbe anche Lara Gut, ma purtroppo quella che sarebbe stata la padrona di casa ha già finito la stagione a causa di un infortunio che è stato finora l'unica brutta notizia per la Svizzera in un Mondiale a forti tinte rossocrociate.

