Diretta/ Monchengladbach-Fiorentina: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Europa League 2017)

DIRETTA BORUSSIA MONCHENGLADBACH-FIORENTINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Borussia Monchengladbach-Fiorentina sarà diretta dall'arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano e, per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017, va in scena giovedì 16 febbraio alle ore 19. La Fiorentina gioca in trasferta l’incontro di andata essendosi classificata al primo posto nel girone di qualificazione, nel quale ha ottenuto 13 punti, con 4 successi, un pareggio ed una sconfitta, con 15 reti realizzate e 6 subite.

La formazione tedesca, allenata da Hecking arriva invece da una prima fase di stagione nella quel ha giocato la Champions League, inserita nel girone che comprendeva il Barcellona ed il Manchester City, ed è riuscita a conquistare il terzo posto che dà diritto al ripescaggio in Europa League, con 5 punti, frutto di 1 vittoria, due pareggi e 3 sconfitte, con il suo attacco che è stato capace di segnare 5 reti, subendone 12.

Nei rispettivi campionati nazionali le due formazioni non sono in questo momento tra le qualificate per le coppe, con la Fiorentina che occupa l’ottava posizione con 40 punti dopo la vittoria netta, 3 – 0 con l’Udinese nell’anticipo di sabato scorso, ed il Borussia che in Bundesliga occupa il decimo posto con 26 punti, con un ruolino di marcia che parla di 8 sconfitte a fronte di 5 pareggi e 7 vittorie, compresa quella nell’ultimo turno di campionato ottenuta in trasferta sul campo del Werder Brema.

Una gara che per la Fiorentina si presenta difficile, vista la grande esperienza internazionale della formazione tedesca, ed il fatto di giocare in uno stadio solitamente molto caloroso e nella quale sarà molto importante per i viola cercare di andare a rete in vista poi del ritorno al Franchi nella settimana successiva. Dopo la gara persa nettamente a Roma, la formazione di Paulo Sousa si è ampiamente rifatta contro l’Udinese nell’ultimo turno, con un netto 3 – 0 firmato dalle reti di Borja Valero, Babacar e Bernardeschi su rigore, con quest’ultimo che è stato anche il migliore nelle fila dei gigliati. La risposta che l’allenatore portoghese cercava dai suoi ragazzi e che ha convinto anche il pubblico accorso al Franchi.

Nell’ultima gara disputata in Bundesliga il Borussia Monchengladbach ha espugnato il terreno del Werder Brema con il risultato finale di 1 – 0 grazie ad una rete messa a segno dopo soli 12 minuti di gioco da Thorgan Hazard, che ha sfruttato con un tiro terminato all’angolino sinistro un passaggio di Kramer. La partita non è stata di eccezionale livello, ed i padroni di casa dopo essere passati in svantaggio hanno cercato in tutti i modi di pareggiare, ma la difesa del Borussia ha tenuto, non concedendo grosse occasioni da rete agli avversari. Al Borussia Park i padroni di casa scendono in campo con il 4-2-3-1 nel quale davanti al portiere Sommer si schierano Wendt e Jantschke sulle fasce, con Cristensen e Vestergaard centrali. La line di centrocampo è formata da Herrmann, Dahoud, Kramer e Johnson, a sostegno delle due punte che sono Hazard, autore della rete contro il Werder Brema, e Hahn.

La risposta della Fiorentina di Paulo Sousa con il consueto 3-4-1-2 nel quale Kalinic torna a prendersi il posto di titolare come punta avanzata. In difesa dovrebbe rivedersi Sanchez, escluso in campionato per squalifica, e l’allenatore portoghese spera che la botta rimediata da Vecino contro l’Udinese non sia niente di grave, ma in alternativa ha pronto l’ultimo arrivato, l’ex Empoli Saponara, che ha esordito a partita in corso contro i friulani.

Per quanto riguarda le quote delle scommesse relative a questo incontro, l’agenzia Snai propone il successo della formazione tedesca a 2,05, con la quota del pareggio fissata a 3.40 e quella del successo della formazione viola a 3,70. Eguali le quote proposte per le scommesse sull’under e sull’over, entrambe fissate a quota 1,85.

Borussia Monchengladbach-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv dai canali della pay tv del satellite: dovete andare su Sky Sport 1 o Sky Calcio 1, con la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go. Ricordiamo inoltre che su Sky Super Calcio va in onda il programma Diretta Gol Europa League, che trasmette in tempo reale highlights e gol da tutti i campi collegati.