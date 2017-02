DIRETTA VILLARREAL-ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (TV8, OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Villarreal-Roma, diretta dall'arbitro olandese Danny Makkelie, è una delle partite che compongono il tabellone dei sedicesimi di Europa League 2016-2017, la gara di andata in programma all'Estadio de la Ceramica con calcio d'inizio alle ore 21.05 di giovedì 16 febbraio. Riprende dunque il cammino in Europa per la squadra di Spalletti: dopo aver superato abbastanza agevolmente la fase a gironi, chiudendo saldamente al comando del gruppo E, i giallorossi trovano sulla loro strada una formazione spagnola, il Villarreal di Fran Escribà - reduce dai play-off di Champions in cui era stato eliminato dal Monaco - che invece ha avuto più difficoltà del previsto a passare il turno.

Solamente nell'ultima giornata i sottomarini gialli hanno ottenuto il pass per i sedicesimi battendo lo Steaua Bucarest per 2 a 1, una vittoria che ha consentito loro di terminare al secondo posto, dietro alla sorpresa Osmanlispor.

Nel campionato italiano la Roma al momento si trova in seconda posizione, prima inseguitrice della Juventus capolista, ma più che a guardare avanti i giallorossi farebbero bene a coprirsi le spalle dal Napoli che si trova a due sole lunghezze di ritardo. Nella Primera Division spagnola il Villarreal occupa il sesto posto con 36 punti e una sola vittoria dall'inizio del 2017, gli uomini di Escribà stanno accusando un preoccupante calo fisico in vista del doppio impegno in Europa, la Roma farebbe comunque meglio a non sottovalutarli.

Ne sa qualcosa il Napoli che lo scorso anno, proprio ai sedicesimi, dopo aver chiuso la fase a gironi a punteggio pieno, dovette salutare il torneo dopo aver perso per 1 a 0 in Spagna e non essere riuscito ad andare oltre l'1-1 in casa al San Paolo. Tra gli uomini più pericolosi del Villarreal sicuramente l'ex-centravanti del Sassuolo, Nicola Sansone, che anche nella Liga (uno dei campionati con il più alto tasso tecnico al mondo) sta dimostrando tutto il suo valore, senza dimenticare i vari Bakambu, Adrian Lopez e Soldado, e i due soriano (Bruno e Roberto, quest'ultimo assente per squalifica) a centrocampo.

In ogni caso, considerando il periodo non proprio spumeggiante che sta attraversando la squadra iberica, la Roma ha comunque buone possibilità di passare il turno, a patto però di non sbagliare l'approccio ai due match e di esprimersi sul terreno di gioco come meglio sa fare, cioè infilando le avversarie sulle micidiali ripartenze alimentate da Salah e Nainggolan, i più rapidi nell'impostare le manovre offensive.

Che si tratti di una sfida assai equilibrata lo si intuisce anche dalle quote fissate dalle varie agenzie di scommesse on-line che operano su internet: i bookmaker non hanno alcuna intenzione di sbilanciarsi per l'una o l'altra squadra, così l'1 dei padroni di casa viene pagato 2,62 da WilliamHill, mentre il 2 degli ospiti viene dato a 2,80 da PaddyPower; per l'X Bet365 moltiplica per 3,30 volte la giocata in caso di vincita. In questo caso la quota più bassa è quella dell'Under (1,75 su Bet365), con l'Over che viene dato a 2,10 su Betfair.

Villarreal-Roma andrà in onda in diretta tv sulle reti di Sky Sport, che possiede in esclusiva i diritti televisivi dell'Europa League: appuntamento sui canali 106, 201 e 251 per la trasmissione del match che comincerà alle ore 21.05, oltre alla diretta tv non mancherà quella in diretta streaming video grazie all'app Sky Go che la pay-tv di Santa Giulia ha messo a disposizione dei propri clienti, a patto che lo siano da almeno dodici mesi, in possesso di uno smartphone o tablet Android e iOs, in alternativa è possibile collegarsi tramite browser al sito skygo.sky.it.

La cosa più importante da dire, tuttavia, è che la partita sarà proposta anche in chiaro, per la precisione su TV8, e dunque non sarà necessaria la sottoscrizione di un abbonamento per assistere all'incontro (dall'inizio della stagione una delle partite delle italiane in Europa League viene trasmessa in chiaro per ogni giornata del torneo).