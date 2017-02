Gent-Tottenham/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Europa League 2017)

DIRETTA GENT-TOTTENHAM: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017 ANDATA SEDICESIMI) - Gent-Tottenham, diretta dall’arbitro francese Benoit Bastien si gioca questa sera alle ore 19.00, è una delle sfide più attese della Europa League, che torna con le partite valide per l’andata dei sedicesimi di finale. Il Gent, che si è qualificato secondo nel proprio gruppo alle spalle dello Shaktar Donetsk battendo in volata il più quotato Braga nella volata per il secondo posto, arriva a questo match dopo una sconfitta in campionato che ha sancito ancora una volta come questa stagione per la squadra belga sia decisamente difficile. Al momento la formazione è ottava con 40 punti in campionato e le velleità di lottare per il titolo se ne sono da tempo andate, come testimoniano i 12 punti di distacco dalla vetta.

Ora arriva questo match di Europa League, dove se è vero che il Tottenham parte favorito, risulta altrettanto vero che il Gent può giocarsi le sue carte, specialmente in questo match d'andata. Dalla sua parte ha il match tra le mura amiche, un attacco di ottima fattura e un Tottenham che ha mostrato evidenti limiti in campo europeo. A proposito del Tottenham, gli Spurs rischiano seriamente di vivere un'altra stagione da incompiuti: in campionato hanno perso in trasferta contro il Liverpool e i punti di distanza dal Chelsea di Conte sono rimasti dieci: le speranze di conquistare la Premier League sembrano anche quest'anno destinate a rimanere tali. Non va molto meglio in campo europeo, dove gli Spurs hanno iniziato la stagione in Champions League, in un girone che sembrava decisamente alla loro portata. Ed invece le cose sono andate come pochissimi, praticamente nessuno, si sarebbe aspettato.

Gli Spurs si ritrovano infatti retrocessi in Europa League in virtù di una campagna europea fallimentare: Monaco e Leverkusen hanno dettato legge nel girone e gli inglesi si sono ritrovati fuori già nella fase a gironi, complici il pareggio esterno e la sconfitta casalinga nel doppio match contro il Leverkusen e la doppia sconfitta contro i monegaschi. Ora la squadra di Pochettino riparte dall'Europa League e l'imperativo è vincere convincendo, perchè questa competizione è diventata obiettivo primario della stagione insieme alla qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico degli Spurs sembra ben saldo sulla panchina, ma qualche rumors lo indica come partente a fine stagione nel caso in cui questi due obiettivi non dovessero essere raggiunti.

La squadra belga è stata molto attiva nel mercato di gennaio, con l'obiettivo di rinforzare l'organico anche in vista di questo complicato e affascinante sedicesimo di finale. La squadra dovrebbe giocare con il classico 4-4-2 con Kalinic, fresco di rinnovo fino al 2021, a difendere la porta. In difesa come terzino destro dovrebbe essere confermato Gigot, giocatore prelevato a gennaio dalla seconda divisione francese, mentre in mediana Samuel Kalu, interessante ala sinistra di diciannove anni, dovrebbe farcela a scendere in campo, anche se c'è in preallarme Milicevic, trequartista che all'occorrenza può giocare anche da centrocampista avanzato a sinistra. In avanti confermati Coulibaly e il nuovo acquisto Kubo, attaccante nipponico prelevato dallo Young Boys a gennaio.

Il Tottenham dovrebbe giocare con la migliore formazione possibile e Kane sarà chiamato a guidare l'attacco degli Spurs e a dimostrare che in Europa sa essere incisivo come in Premier League. Pochettino dovrà ancora fare a meno di Lamela, ancora non al top della condizione. Per quanto riguarda i pronostici, va detto che gli inglesi, nonostante una stagione europea al di sotto delle aspettative, partono con i favori del pronostico. Una vittoria della squadra belga è infatti pagata 4.75 volte la posta, mentre un successo esterno degli Spurs è dato a 1.78. Un pareggio viene invece pagato 3.65 volte la cifra giocata.

La partita di Europa League tra Gent e Tottenham sarà trasmessa in diretta tv integrale sui canali Sky Sport 3 e Sky Calcio 2 (numero 203 e 252 della piattaforma satellitare) e in diretta streaming video, pur riservata agli abbonati, tramite l'applicazione Sky Go. Inoltre sul canale Sky Super Calcio HD, numero 206 del bouquet satellitare, andrà in onda Diretta Gol Europa League con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi. Aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite di Europa League anche sul sito ufficiale www.uefa.com.

