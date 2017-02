Hapoel Beer Sheva-Besiktas/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Europa League 2017)

DIRETTA HAPOEL BEER SHEVA-BESIKTAS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017 ANDATA SEDICESIMI) - Hapoel Beer Sheva-Besiktas, che è diretta dall’arbitro inglese Martin Atkinson e si gioca questa sera alle ore 21.05, è una delle sfida valida per l’Europa League, che torna con le partite valide per l’andata dei sedicesimi di finale. La gara tra Hapoel Beer Sheva e Besiktas sarà molto calda e non per via del clima. Infatti si assisterà ad uno spettacolo unico sugli spalti dell'impianto israeliano considerando il livello delle due tifoserie. Due squadre che vogliono regalarsi una grande gioia anche considerando l'ottima stagione che stanno disputando. I padroni di casa sognano il titolo anche in virtù di un andamento eccezionale fin qui.

Saliti alla ribalta mondiale grazie al doppio successo ottenuto contro l'Inter, estromessa dal girone proprio per via di quei due pesanti k.o. La squadra ospite è reduce da due sconfitte di fila in campionato che stanno mettendo a serio rischio il primato e soprattutto la corsa per il titolo. Urge un cambio di rotta e grazie all'Europa League ci potrà essere quella ventata di entusiasmo che potrebbe essere un elemento fondamentale per il prosieguo della stagione. Ci sarà da divertirsi anche per via dello spettacolo a cui si assisterà sugli spalti: si prevede una grande cornice di pubblico.

Per quanto concerne le probabili formazioni, l'Hapoel Beer Sheva si affiderà ai soliti undici per provare ad avere la meglio contro i turchi del Besiktas. In Europa il modulo consolidato è il 5-4-1 con Goresh in porta, Bitton, Taha, Miguel Vitor, Tzedek e Korhut a comporre la linea di difesa. A centrocampo spazio sicuramente per Bar Buzaglo, Hoban, Ogu e Nwakaeme che contro l'Inter ha dimostrato delle eccellenti qualità. L'unica punta contro il Besiktas sarà Maranhao che fin qui è stato micidiale per gli israeliani.

Non mancheranno le novità per i turchi del Besiktas che vogliono portare a casa la vittoria così da vivere il ritorno dei sedicesimi con maggiore tranquillità. La squadra turca andrà in campo col 4-2-3-1 che vedrà Fabricio in porta, Gonul, Marcelo, Mitrovic e Adriano a comporre la difesa. In mezzo al campo giocheranno Hutchinson e Ozyakup mentre i trequartisti saranno Quaresma, Talisca e Babel. In avanti l'unica punta nell'occasione sarà sicuramente Aboubakar di rientro dalla Coppa d'Africa.

Il modo di giocare degli israeliani, come visto anche nella fase a gironi dell'Europa League è abbastanza semplice: difesa serrata e contropiede. Dunque la rapidità è un elemento di notevole pericolosità per l'Hapoel che contro il Besiktas vorrà sicuramente fare una grande prestazione. Gli uomini di Bakhar hanno chiara l'idea di poter ottenere un ottimo risultato all'andata e andare in Turchia a provare una conferma di quanto di buono si può fare all'andata.

Di fronte ci sarà un Besiktas che fa della qualità un'arma vincente. Elementi come Quaresma e Talisca hanno già fatto male alle avversarie nelle ultime gare giocate dai turchi. La formazione di Istanbul ha voglia di regalare un successo ai propri tifosi anche perché si tratterebbe di un risultato importantissimo ottenuto direttamente in trasferta. Senza dimenticare la potenza di Demba Ba che dopo una deludente esperienza in Cina è tornato al Besiktas: da lui i tifosi della squadra turca si aspettano molti gol e giocate utili per la squadra.

Diverse quote interessanti per quel che riguarda il mondo delle scommesse. Hapoel Beer Sheva-Besiktas può essere l'occasione giusta per guadagnare qualcosa. Ecco perché Bwin propone diverse quote: l'1 della formazione israeliana è quotato a 2.70. Il pareggio invece viene quotato a 3.25 mentre la vittoria dei turchi a 2.70. Il tecnico dei padroni di casa, Bakhar, vuole continuità dai suoi uomini. Dunque non vuole concedere spazi alla formazione turca che in caso di praterie potrebbe diventare micidiale visti gli elementi che presenterà in campo. Gunes, tecnico del Besiktas, vuole rialzarsi dopo due sconfitte di fila in campionato e perciò l'occasione migliore è quella di andare a vincere in terra israeliana. Occasione troppo ghiotta così da poter giocare con più tranquillità la sfida di ritorno che si giocherà a Istanbul tra una settimana.

La partita di Europa League tra Hapoel Beer Sheva e Besiktas non sarà trasmessa in diretta tv integrale sui canali Sky, la piattaforma satellitare che detiene i diritti della competizione, e di conseguenza nemmeno in diretta streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Tuttavia bisogna ricordare che sul canale Sky Super Calcio HD, numero 206 del bouquet satellitare, andrà in onda Diretta Gol Europa League con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi - e sarà visibile anche in streaming. Aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite di Europa League anche sul sito ufficiale www.uefa.com.

