INFORTUNIO RÜDIGER / Problema muscolare per il difensore della Roma di Luciano Spalletti (oggi, 16 febbraio 2017)

INFORTUNIO RÜDIGER, PROBLEMA MUSCOLARE PER IL DIFENSORE DELLA ROMA: AL SUO POSTO ENTRA JUAN JESUS (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - L'infortunio di Antonio Rüdiger ha costretto Luciano Spalletti al minuto settantuno della gara Villarreal-Roma a richiamare in campo Juan Jesus. Il brasiliano quest'anno era partito titolare come terzino di sinistra in una difesa a quattro, senza riuscire mai a convincere e commettendo anche qualche errore grossolano. Il calciatore ex Inter è stato poi retrocesso in panchina prima per l'esplosione di Emerson Palmieri e poi anche per quella di Federico Fazio di cui prendeva il posto dopo l'infortunio di Thomas Vermaelen. Entrato praticamente a partita finita, non per il tempo ma per il risultato, Juan Jesus ha giocato venti minuti di ordinaria amministrazione, senza correre dei grandi rischi e riuscendo sempre a tenere alta l'attenzione. Staremo a vedere se domenica contro il Torino di Sinisa Mihajlovic sarà confermato visto che appare assai improbabile pensare al recupero di Antonio Rüdiger.

INFORTUNIO RÜDIGER, PROBLEMA MUSCOLARE PER IL DIFENSORE DELLA ROMA (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Antonio Rüdiger è costretto a uscire dal campo per infortunio al minuto settantuno durante la gara Villarreal-Roma valida per i sedicesimi di finale dell'Europa League. Il centrale tedesco ha giocato una buona partita nella difesa a tre, dimostrando esperienza e anche una fisicità importante. All'improvviso però il calciatore tedesco ha accusato un problema muscolare, toccandosi la coscia è stato costretto ad uscire. Un problema che sicuramente non ha condizionato la gara della Roma che stava già vincendo per 2-0 contro gli spagnoli in trasferta e che poi dopo la sua uscita è riuscita a farne altri due con un Edin Dzeko straordinario. Difficile valutare l'entità del problema muscolare di Antonio Rüdiger con le condizioni fisiche che saranno valutate con attenzione probabilmente domani mattina al rientro a Roma. Si spera ovviamente sia una cosa non di grande conto perchè il calciatore è considerato fondamentale nel 3-4-2-1 di Luciano Spalletti.

