INFORTUNIO FLORENZI, ULTIME NOTIZIE ROMA: NUOVO INTERVENTO AL GINOCCHIO SINISTRO? SPALLETTI: "TEMO TUTTO" (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa pre-Villarreal ha ricostruito l'infortunio di Alessandro Florenzi. L'allenatore della Roma ha raccontato di essere stato raggiunto nello spogliatoio dall'esterno: «Mi è venuto a cercare per dirmi che ha risentito male al ginocchio. Ho parlato con il dottore che ha detto di andare a fare un altro esame». Il dolore non è passato al giocatore, né la brutta sensazione. Nonostante ciò Florenzi ha provato a caricare la squadra per la partita di stasera prima della partenza. «Il dottore ha detto che bisogna riguardare bene venerdì per avere più chiaro tutto» ha aggiunto Spalletti, spiegando che il suo pensiero va all'uomo e non al calciatore, perché ciò che conta è la sua reazione. Poi ammette di non escludere una nuova operazione: «Temo tutto, la mia è una sensazione di malessere». Regna l'incertezza per ora sulle condizioni di Florenzi dopo il nuovo infortunio.

INFORTUNIO FLORENZI, ULTIME NOTIZIE ROMA: LE IPOTESI SUI TEMPI DI RECUPERO (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Nuovo infortunio per Alessandro Florenzi, che ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, quello operato ad ottobre per la rottura del crociato. Durante un allenamento con la Primavera di Alberto De Rossi, l'esterno della Roma si è fatto male. Cresce allora l'attesa per il consulto specialistico con il Prof. Mariani, in programma domani. La speranza della Roma e del suo allenatore è che Florenzi non debba osservare un lungo stop. L'esterno giallorosso potrebbe restare fermo un mese? L'infortunio è stato ricostruito da Leggo: correva da solo Florenzi quando ha sentito una fitta al ginocchio e si è sdraiato. L'articolazione si è subito gonfiata, rendendo necessaria la terapia antidolorifica e i due giorni di riposo. Il rientro di Florenzi teoricamente è previsto per sabato, in occasione della sfida della Primavera contro il Crotone, ma potrebbe tornare in realtà contro la Salernitana l'11 marzo. Il timore è che il rientro slitti ad aprile e che quindi Florenzi salti anche il match di ritorno del derby di Coppa Italia.

