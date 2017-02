Krasnodar-Fenerbahce/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Europa League 2017)

DIRETTA KRASNODAR-FENERBAHCE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017 ANDATA SEDICESIMI) - Krasnodar-Fenerbahce, diretta dall’arbitro slovacco Ivan Kružliak si gioca questa sera alle ore 17.00 italiane, è una delle partite della Europa League che torna protagonista con le sfide valide per l’andata dei sedicesimi di finale. Una partita molto interessante quella tra Krasnodar e Fenerbahce anche perché si tratta di due ottime squadre che sanno giocare molto bene a calcio. I padroni di casa russi vogliono ottenere una qualificazione agli ottavi di Europa League che sarebbe letteralmente storica. Dopo aver superato la fase a gironi, il Krasnodar non vuole porsi limiti, pur consapevole di avere di fronte un Fenerbahce che oltre ad essere una squadra blasonata è anche molto attrezzata.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DELL’EUROPA LEAGUE 2016-2017

I turchi d'altronde hanno intenzione di rifarsi del campionato deludente: la corsa per il titolo li vede ormai completamente estromessi dati i punti di distacco rispetto alla prima in classifica. In casa dei russi invece non è ancora momento di campionato per cui le ultime gare giocate sono solo delle amichevoli per poter arrivare pronti alla sfida importantissima contro il Fenerbahce. Proprio l'andata dei sedicesimi potrà dire fino a che punto il Krasnodar può effettivamente sognare e sperare di passare il turno.

Il Krasnodar per vincere vuole contare sui suoi migliori uomini. La formazione russa scenderà in campo con un 4-3-3 aggressivo e spregiudicato per provare a far male agli avversari. In porta Sinitsyn con Bystrov, Fomin, Granqvist e Komlichenko in difesa. Centrocampo solido e tecnico allo stesso tempo con Nazarov, Okriashvili e Ramirez, mentre in avanti spazio sicuro per Shishkin, Wanderson e Zhigulyov.

Per quanto concerne invece il Fenerbahce, la formazione gialloblu punterà sul 4-2-3-1 con Volkan Demirel in porta. Difesa a quattro con Ozbayrakli, Kjaer, Skrtel e Koybasi a comporre una linea forte, mentre in mezzo al campo agiranno Mehmet Topal e il brasiliano Souza. Sulla trequarti spazio sicuro per Lens, Potuk e Chahechouhe mentre in avanti l'unica punta sarà ovviamente l'olandese Van Persie. Dalla panchina pronti a subentrare nella ripresa due ottimi elementi come Fernandao e soprattutto Stoch, micidiale grazie alla sua qualità offensiva.

La squadra russa ha fatto molto bene nel girone e vorrà continuare a sorprendere tutti in una competizione non certo semplice come l'Europa League. Il gioco si basa molto su un centrocampo robusto che ha sempre l'obbiettivo di limitare gli attacchi avversari. Dunque la diga formata da Okriashvili e Nazarov può essere di fondamentale importanza senza dimenticare comunque il veneuzelano Ramirez che è fondamentale anche per le ripartenze e per garantire alla squadra di salire senza farsi schiacciare dall'avversaria.

Gioco differente per il Fenerbahce che ha l'obiettivo di vincere anche in trasferta, pur trattandosi di un campo particolarmente ostico. La squadra turca per ottenere i tre punti conta sulle qualità da bomber di razza di uno come Van Persie che ha fatto la differenza per anni in Premier League. Può far bene anche la difesa che con Kjaer e Skrtel ha la giusta esperienza internazionale che serve per portare a casa successi importanti anche a livello continentale. Senza dimenticare gli ingressi di Stoch e Fernandao che potranno essere fondamentali a gara in corso.

Per quanto riguarda invece le quote, la partita tra Krasnodar e Fenerbahce vedrà una serie di quote interessanti. L'1 della formazione di casa viene quotato da Bwin a 2.50 mentre il pareggio tra queste due squadre viene quotato a 3.20. La quota della vittoria degli ospiti invece è di 2.80 che potrebbe essere interessante per chi ama le scommesse e vuole portare a casa una bella vincita.

Il tecnico dei padroni di casa Shalimov ha ammesso di attendere questa gara che sta preparando con grande attenzione. Le amichevoli hanno messo in mostra una discreta forma pur sottolineando anche alcuni limiti in fase difensiva. Per quanto concerne i turchi, l'esperienza di Dick Advocaat può essere determinante. L'allenatore olandese si è detto ottimista sul passaggio del turno, pur consapevole della trasferta molto difficile che attende la sua squadra nei sedicesimi di finale di questa Europa League molto difficile.

La partita di Europa League tra Krasnodar e Fenerbahce sarà trasmessa in diretta tv integrale sul canale Sky Sport 3 (numero 203 della piattaforma satellitare) e in diretta streaming video, pur riservata agli abbonati, tramite l'applicazione Sky Go. Non sarà invece disponibile Diretta Gol Europa League per il semplice motivo che questa è l’unica partita delle ore 17.00 italiane - a causa del fuso orario. Aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite di Europa League anche sul sito ufficiale www.uefa.com. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DELL’EUROPA LEAGUE 2016-2017

© Riproduzione Riservata.