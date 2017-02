LA ROMA SI QUALIFICA SE... I RISULTATI PER SUPERARE IL VILLARREAL E PASSARE IL TURNO (EUROPA LEAGUE, SEDICESIMI DI FINALE) - Non è ancora cominciata la sfida contro il Villarreal, ma per la Roma e i suoi tifosi è già tempo di pensare ai risultati utili per superare il turno dei sedicesimi di finale di Europa League. La Roma si qualifica se... è questo il primo pensiero in vista del match d'andata a El Madrigal, in Spagna. Il sipario non si è ancora alzato, ma è già tempo di calcoli, perché ciò che preme maggiormente in questi casi è ovviamente il discorso qualificazione. Non è, infatti, una mera questione di vittoria-sconfitta, perché in queste partite entrano in gioco diverse variabili, di cui il gol fuori casa è quella più importante e che, quindi, può risultare decisiva per il proseguo del cammino in Europa League. La Roma si qualifica se... La squadra di Luciano Spalletti deve segnare almeno un gol fuori casa, provando a non subirne o a incassarne al massimo uno, per far pendere il discorso qualificazione verso di sé o almeno lasciarlo aperto, appunto, in vista della seconda sfida. L'attenzione non può allora non essere rivolta alla partita di ritorno, quella che verrà disputata all'Olimpico. La Roma si qualifica se... In questo senso, dunque, la sfida di oggi acquisisce maggiore importanza: un risultato positivo potrebbe spianare la strada alla Roma, permettendole di gestire con maggiore serenità le prestazione per il match di ritorno. In questi casi, dunque, il talento e la tecnica non bastano, servono anche attenzione tattica e intelligenza.

