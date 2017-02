Legia Varsavia-Ajax/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Europa League 2017)

DIRETTA LEGIA VARSAVIA-AJAX: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017 ANDATA SEDICESIMI) - Legia Varsavia-Ajax, che è diretta dall’arbitro spagnolo David Fernandez Borbalan e si gioca questa sera alle ore 21.05, è una delle sfide più attese della Europa League, che torna con le partite valide per l’andata dei sedicesimi di finale. La partita tra il Legia Varsavia e l'Ajax metterà di fronte due formazioni che pur giocando bene a calcio lasciano comunque molti spazi agli avversari. La gara tra queste due squadre potrà essere la giusta occasione anche per capire quali possano essere le reali ambizioni di entrambe.

Vincere potrebbe dare la giusta spinta per sperare di proseguire il proprio cammino nella competizione europea. Il Legia Varsavia è al terzo posto in classifica dunque in questa stagione sta deludendo e non poco le aspettative dei tifosi. La formazione polacca non può sbagliare e perciò vorrà contare sul supporto dei propri tifosi che contribuiscono sempre a creare un clima molto caldo nel proprio impianto. L'Ajax pur non essendo più quello di qualche anno fa è comunque una buona squadra, ricca di talenti di primo livello sui quali ci sono gli occhi delle big europee. Dunque non mancheranno di certo gli spunti per cui seguire questa sfida che si giocherà a Varsavia.

Per quanto concerne le probabili formazioni dell'incontro tra Legia Varsavia e Ajax, la formazione di casa vuole regalare una grande gioia ai suoi tifosi. Ecco perché non si può sbagliare la partita anche perché al ritorno l'Amsterdam Arena potrebbe rivelarsi un fortino molto ostico da espugnare. Legia Varsavia che scenderà in campo con il 4-2-3-1 che vedrà Malarz in porta, Jedrzejczyk, Dabrowski, Pazdan e Hlousek in difesa. Centrocampo con Jodlowiec e Kopczynski a fare da diga avanti la difesa, mentre Kazaishvili, Odjidjia-Ofoe e Radovic saranno i trequartisti che dovranno fornire palloni alla punta, Necid.

L'Ajax invece si schiererà con il 4-3-3 che molto bene sta facendo in queste ultime gare in campionato. In porta spazio per Onana, con Sinkgraven, Viergever, Sanchez e Veltman in difesa. Centrocampo che vedrà Ziyech, Schone e Klaassen, mentre in attacco giocheranno sicuramente Dolberg, Traore e Younes. Sarà una bella partita anche perché sono due squadre che amano attaccare e subiscono spesso gol.

Il modo di giocare del Legia Varsavia si caratterizza per una discreta qualità a centrocampo. Proprio la linea mediana è essenziale in quanto recupera una marea di palloni utili che vengono serviti al centravanti Necid, bomber di assoluto livello. Anche Radovic in avanti può essere un elemento di buona pericolosità: dunque Legia che punterà sulle sue stelle per strappare un buon risultato cercando di non subire gol che sarebbero pesantissimi guardando alla sfida del ritorno.

Per quanto riguarda invece l'Ajax, i lancieri sono lanciati e stanno vincendo da diverse settimane in campionato. Dolberg è il centravanti che da anni mancava in casa Ajax e sul quale non mancano le attenzioni di alcune big europee. Anche Traore e Schone sono fondamentali nell'economia di gioco della squadra olandese che non può fare a meno di loro. Dunque si farà di tutto per provare a trafiggere la difesa del Legia Varsavia: segnare fuori casa sarebbe un bel vantaggio in vista del ritorno dei sedicesimi di finale.

Gli scommettitori potranno scegliere diversi esiti su cui puntare per la partita che vedrà protagoniste Legia Varsavia ed Ajax. Bwin propone delle quote molto interessanti per questa sfida. Il boomaker quota la vittoria del Legia a 3.25, mentre il pareggio a 3.20. Favorito l'Ajax che parte col favore del pronostico grazie ad una quota conveniente di 2.20 in trasferta.

L'allenatore del Legia Varsavia, Magiera, vuole un successo contro l'Ajax. Visto il deludente campionato, i tifosi hanno voglia di riscatto e l'Europa League potrebbe essere la migliore occasione per tornare a conquistare un buon risultato. Per quanto concerne invece l'Ajax, mister Bosz non vuole cali di concentrazione. Consapevole di essere favorito nell'incontro contro la squadra polacca, il tecnico vuole comunque dimostrare tutte le qualità della sua rosa al cospetto di un Legia che di certo non vorrà sfigurare.

La partita di Europa League tra Legia Varsavia e Ajax non sarà trasmessa in diretta tv integrale sui canali Sky, la piattaforma satellitare che detiene i diritti della competizione, e di conseguenza nemmeno in diretta streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Tuttavia bisogna ricordare che sul canale Sky Super Calcio HD, numero 206 del bouquet satellitare, andrà in onda Diretta Gol Europa League con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi - e sarà visibile anche in streaming. Aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite di Europa League anche sul sito ufficiale www.uefa.com.

