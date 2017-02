Ludogorets-Copenaghen/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Europa League 2017)

DIRETTA LUDOGORETS-COPENAGHEN: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Ludogorets-Copenaghen, partita che verrà diretta dall'arbitro croato Ivan Bebek, è valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017: squadre in campo a Sofia alle ore 19 di giovedì 16 febbraio. Una gara tra due formazioni di buon livello che fino a questo momento hanno fatto discretamente bene nelle rispettive avventure europee. Entrambe arrivano dall’esperienza in Champions League dove hanno chiuso al terzo posto del rispettivo raggruppamento.

In particolare il Ludogorets è giunto terzo nel gruppo A con 3 punti frutto di altrettanti pareggi alle spalle dell’Arsenal che ha totalizzato 14 punti e del Paris Saint Germain che di punti ne ha fatti 12 e comunque davanti ad una squadra di buon livello come il Basilea che ha raccolto solo 2 punti. Il bilancio di gol fatti è stato di 6 e 15 incassati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Il Copenaghen invece è andato molto vicino alla qualificazione alla seconda fase di Champions, quella ad eliminazione diretta, essendo giunto terzo nel Gruppo G con 9 punti messi da parte con 2 vittorie, 3 pareggi ed 1 sola sconfitta. Davanti ai danesi si sono piazzati il Leicester di Claudio Ranieri con 13 punti ed il Porto con 11 punti mentre ha chiuso il girone con 0 punti il Club Brugge. Dunque almeno sulla carta i danesi sembrano essere formazione più solida e di maggiore esperienza anche se nell’arco di questi 90 minuti non è detto che non possa esserci qualche sorpresa.

Da sottolineare come non vi siano precedenti tra le due contendenti e che il Ludogorets nell’arco della propria storia non abbia mai incrociato un club danese. Il Copenaghen invece ha avuto delle esperienze con formazioni bulgare ed in particolare con il Levski Sofia in quattro occasioni nelle vecchia Coppa delle Coppe.

I padroni di casa del Ludogorets dovrebbero disporsi sul terreno di gioco con un classico 4-2-3-1 nel quale ci dovrebbe essere Stoyanov a difendere i pali mentre in difesa nel mezzo l’argentino Palomino al fianco del rumeno Moti, nel ruolo di terzino destro il brasiliano Cicinho e sulla sinistra c’è il ballottaggio tra Minev e Sasha con il primo favorito. Davanti alla difesa elemento imprescindibile è Dyakov al cui fianco potrebbe esserci Anicet anche se non è da escludere il possibile utilizzo dell’altro brasiliano Sasha per dare maggiore imprevedibilità alle giocate offensive dei bulgari. In avanti la punta centrale e terminale della mole di gioco del Ludogorets è l’altro brasiliano Cafu alle cui spalle ci saranno giocatori dotati di enorme estro e senza dubbio molto insidiosi come nel caso di Wanderson sul lato sinistro, Marcelinho nel mezzo e Lukoki sulla destra.

Solbakken per il suo Copenaghen dovrebbe optare per un più tradizionale 4-4-2 con Olsen in porta mentre nelle linea difensiva ci sarà certamente Jorgensen con al proprio fianco Johasson, a destra l’ottimo Ankersen e sulla sinistra Augustinsson. In mediana ci sono maggiori dubbi sugli undici iniziali ed in particolare è ballottaggio sulla fascia destra tra Falk Jensen e Kvist e nel mezzo tra Gregus e Hogli. L’altro centrale a meno di clamorose sorprese dell’ultim’ora dovrebbe essere Delaney mentre a spingere sulla corsia di sinistra ci sarà Toutoh. In avanti uno tra Pavlovic e Okore sarà partner di Cornelius.

Da un punto di vista tattico la sfida si gioca tra la solidità e la forza fisica dell’impianto di gioco del Copenaghen e la creatività che i padroni di casa del Ludogorets hanno soprattutto nei tre giocatori che agiscono alle spalle della prima punta. In campo internazionale il Copenaghen quest’anno con questo atteggiamento tattico non solo ha ottenuto ottimi riscontri ma è anche riuscito a proporre un gioco decisamente godibile. Da valutare attentamente lo stato di forma delle due formazione ed in particolare sui danesi potrebbe pesare il fatto di essere alle prese con la lunga pausa invernale.

Secondo le principali agenzie di scommesse ed in particolare per l’italiana Snai l’incontro tra il Ludogorets ed il Copenaghen potrebbe essere segnato tra grande equilibrio in questi novanta minuti in considerazione del fattore campo e dello stato di forma che dovrebbe, almeno sulla carta, sorridere al Ludogorets. Infatti, la vittoria dei padroni di casa è stata fissata a 2,60 contro il 3,20 del possibile pareggio mentre la vittoria del Copenaghen verrebbe pagata 2,80 volte la posta in palio. Da un punto di vista realizzativo ci sono da attendere pochi gol secondo la Snai con l’Under 2,5 dato a 1,65 e l’Over 2,5 che viaggia sul 2,10.

Ludogorets-Copenaghen non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia sul canale Sky Super Calcio, e dunque sulla pay tv del satellite, andrà in onda Diretta Gol Europa League con la proposta di tutti gli highlights e i gol in tempo reale dai campi collegati. Programma che si potrà seguire anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

© Riproduzione Riservata.