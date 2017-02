Manchester United-Saint Etienne/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Europa League 2017)

DIRETTA MANCHESTER UNITED-SAINT ETIENNE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017 ANDATA SEDICESIMI) - Manchester United-St Etienne, che è diretta dall’arbitro ceco Pavel Královec e si gioca questa sera alle ore 21.05, è una delle sfide più attese della Europa League, che torna con le partite valide per l’andata dei sedicesimi di finale. La squadra di Josè Mourinho, in Premier League, è reduce dal successo per 2-0 sul Watford, con i Red Devils che hanno così vendicato il ko del girone d'andata contro gli uomini allenati da mister Mazzarri, una delle autentiche rivelazioni del torneo di quest'anno.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DELL’EUROPA LEAGUE 2016-2017

In classifica, Ibrahimovic e compagni occupano la sesta posizione a quota 48 punti, ma sono vicinissimi a tutte le avversarie che li precedono, a parte naturalmente il Chelsea. Il St. Etienne arriva alla sfida europea dopo aver sconfitto per 4-0 nell'ultimo match di campionato gli avversari del Lorient. Per il St. Etienne sono andati a segno Perrin, Veretout, Hamouma e Jorginho. In classifica gli uomini allenati da Galtier sono quinti, alle spalle di Monaco, Psg, Nizza e Lione.

Nelle ultime cinque partite il Manchester United ha vinto 3 partite, pareggiato contro l'Hull City e perso proprio con l'Hull nelle semifinali di League Cup (2-1 il risultato finale). Nel mese di febbraio è arrivato il pareggio in casa contro l'Hull, nuova squadra di Ranocchia, e le vittorie sulle squadre dei due tecnici italiani Ranieri e Mazzarri, rispettivamente Leicester (fuori casa) e Watford, in casa. In Europa League, il ruolino di marcia degli inglesi era stato di 4 vittorie e due sconfitte, entrambe in trasferta, contro Feyenoord e Fenerbahce. Undici i gol segnati, 3 quelli subiti. La difesa dei Red Devils era riuscita a mantenere inviolata la porta in 3 occasioni (50 per cento).

Il St. Etienne si presenta alla sfida di Manchester arrivando da 3 vittorie nelle ultime 4 partite di Ligue 1. L'unica sconfitta è maturata sul campo dell'ex capolista Nizza, la scorsa settimana. Undici gol realizzati e soltanto uno subito nelle ultime 4 apparizioni in campionato. Nella fase a gironi di Europa League, dopo aver affrontato i preliminari, non ha mai perso, ottenendo 3 pareggi e altrettante vittorie.

La stella del Manchester United è senza dubbio Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe partire con tutta probabilità da titolare nel match casalingo contro il St.Etienne. L'attaccante svedese in stagione è già arrivato a quota 15 gol. Un calciatore senza tempo, così come aveva profetizzato Ancelotti dopo averlo allenato durante la sua esperienza al Paris Saint Germain. Un altro calciatore da tenere sott'occhio per la retroguardia francese sarà Rashford, il baby talento in attacco di Mourinho, spesso e volentieri decisivo in match europei.

Nel Saint Etienne il giocatore offensivo che più può far male alla difesa del Manchester è Romain Hamouma, che ha fin qui totalizzato 18 presenze e 6 gol in campionato, seguito a ruota dal connazionale Nolan Roux, a quota 4 reti. Da non sottovalutare nemmeno Monnet-Paquet, anche lui francese, che ha segnato 3 reti così come lo sloveno Beric.

Il pronostico è tutto a favore del Manchester United. I Red Devils godono di un buon stato di forma. Su Bwin è possibile puntare sul segno 1, quotato in lavagna a 1.30. La vittoria dei francesi paga invece 9 volte la posta, alta anche la quota del pareggio, superiore a 5.

La partita di Europa League tra Manchester United e St Etienne sarà trasmessa in diretta tv integrale sui canali Sky Sport 3 e Sky Calcio 2 (numero 203 e 252 della piattaforma satellitare) e in diretta streaming video, pur riservata agli abbonati, tramite l'applicazione Sky Go. Inoltre sul canale Sky Super Calcio HD, numero 206 del bouquet satellitare, andrà in onda Diretta Gol Europa League con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi. Aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite di Europa League anche sul sito ufficiale www.uefa.com. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DELL’EUROPA LEAGUE 2016-2017

© Riproduzione Riservata.