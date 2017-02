Olympiacos-Osmanlispor/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Europa League 2017)

DIRETTA OLYMPIACOS-OSMANLISPOR: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Olympiacos-Osmanlispor sarà diretta dall'arbitro francese Ruddy Buquet: si gioca alle ore 19 di giovedì 16 febbraio per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017. La partita tra Olympiakos e Osmanlispor è uno snodo importante per la formazione greca che in questa stagione non vuole sbagliare in campo europeo. La squadra di Atene sembra aver praticamente già vinto il campionato considerando il notevole distacco sulla seconda in classifica nel campionato greco.

Dunque vincere anche questa gara potrebbe valere moltissimo, anche considerando che si tratta di una sfida delicata per i turchi. L'Osmanlispor infatti sta facendo dimenticare quanto di buono fatto nella scorsa stagione. La squadra è in enorme difficoltà e non riesce ad affermarsi a buoni livelli. In campionato annaspa e al momento è nettamente fuori anche dalla zona Europa, pur essendo lontana dalla zona retrocessione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Chi vince si pone in una condizione di discreta tranquillità in vista della gara del ritorno che non sarà certo povera di insidie. La partita tra Olympiakos e Osmanlispor sarà perciò la giusta occasione per poter far bene e dimostrare tutto il loro valore. Per quanto concerne le probabili formazioni, la squadra biancorossa greca ha fatto riposare alcuni dei suoi elementi migliori nell'ultimo impegno in campionato. Questo vuol dire che molti arriveranno in buona condizione alla sfida con i turchi.

Per l'Olympiakos solito 4-2-3-1 con Kapino in porta, De La Bella, Da Silva, Botia e Paredes a comporre la linea di difesa. In mezzo al campo non mancheranno Androustos e Romao mentre sulla trequarti agiranno Seba, Fortounis e Elyounoussi. L'unica punta sarà il centravanti della nazionale del Paraguay, l'ex Benfica Oscar Cardozo.

Invece la formazione turca ha voglia di dimostrarsi all'altezza dell'impegno di Europa League giocando un'ottima gara in un campo ostico come quello di Atene. Osmanlispor con il 4-4-1-1 che vedrà tra i pali Karcemarkas, mentre in difesa troveranno spazio Vrsajevic, Demir, Curuksu e Bayir. In mezzo al campo giocheranno Ndiaye, Regattin, Guven e Cagiran, mentre Thievy Bifouma agirà alle spalle dell'unica punta che sarà il camerunense, Webò. Olympiakos che ha consolidato un modo di giocare fatto di qualità e quantità.

La formazione greca in questa stagione anche in campo europeo sta trovando una buona continuità. Gli elementi non mancano, primo tra tutti il bomber paraguaiano, Oscar Cardozo. Proprio l'ex Benfica è il riferimento offensivo per l'Olympiakos, anche considerando la qualità delle sue giocate e la sua attenzione anche agli inserimenti dei compagni. Molto bene possono fare anche Elyounoussi e Seba che con la loro tecnica e velocità possono rivelarsi elementi fondamentali per la formazione greca. Invece i turchi dell'Osmanlispor sono una formazione alla ricerca di una sua identità.

La formazione non può sbagliare più nulla anche perché un risultato negativo ad Atene vorrebbe dire giocare il ritorno con maggiori pressioni anche da parte del pubblico. Webò e Thievy saranno chiamati a risollevare una situazione che al momento non soddisfa i tifosi. Ottenere un risultato positivo potrebbe essere il motivo giusto per provare a dimenticare quanto di negativo avvenuto negli ultimi mesi. L'Osmanlispor, pur consapevole di non essere tra le favorite per la vittoria finale, vuole comunque dare filo da torcere alle sue avversarie.

Per gli amanti delle scommesse non mancano di certo le quote su cui puntare per provare a portare a casa delle buone vincite. La vittoria dei padroni di casa viene proposta dal celebre bookmaker Bwin a 1.65, mentre l'X viene quotato a 3.60. La vittoria degli ospiti, al momento difficile da pronosticare, viene quotata a 5.25. La partita tra Olympiakos e Osmanlispor potrà essere seguita in diretta sui canali Sky Calcio che in questa stagione garantiscono la visione di tutte le sfide dell'Europa League.

Il tecnico dei greci, mister Bento, ha chiesto ai suoi la prova del nove. Consapevole che in campionato la situazione è completamente positiva e potrebbe essere in ghiaccio il titolo, ora l'obbiettivo è quello di far bene in Europa League. Dal canto suo il tecnico dell'Osmanlispor, Akcay, non vuole più passi falsi dai suoi uomini. Cosciente della grande delusione da parte dei tifosi nei confronti di una rosa che avrebbe potuto fare molto di più, vuole uscire da Atene con un risultato positivo e che possa far guardare con speranza al ritorno.

Olympiacos-Osmanlispor non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia sul canale Sky Super Calcio, e dunque sulla pay tv del satellite, andrà in onda Diretta Gol Europa League con la proposta di tutti gli highlights e i gol in tempo reale dai campi collegati. Programma che si potrà seguire anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

