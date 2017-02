Pagelle/ Villarreal-Roma: i voti della partita (Europa League 2016-2017, andata sedicesimi - primo tempo)

PAGELLE VILLARREAL-ROMA: I VOTI DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE 2016-2017, ANDATA SEDICESIMI). IL PRIMO TEMPO - Ecco le nostre pagelle del primo tempo di Villarreal-Roma con i voti dei migliori e peggiori per ciascuna squadra fino a questo momento. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco, le formazioni di Villarreal e Roma sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0 a 1. I giallorossi ospiti di serata partono bene fin da subito soprattutto sotto l'aspetto mentale, costringendo i padroni di casa a rifugiarsi costantemente nelle retrovie. Il bosniaco Dzeko suona la carica con un paio di spunti ed il colpo di testa centrale bloccato da Asenjo alla mezz'ora è solo il preludio alla rete del vantaggio romanista con il brasiliano Emerson Palmieri, autore di una vincente conclusione perfetta da fuori area al 32'. L'esterno verdeoro cerca la doppietta a ridosso del recupero con gli spagnoli incapaci di costruire un'azione ragionata capace di far male alla Roma.

VOTO VILLARREAL (PRIMO TEMPO): 5 Match male impostato dagli spagnoli che appuntono non riescono ad entrare in partita e fatica in entrambe le fasi di gioco. MIGLIORE VILLAREAL (PRIMO TEMPO): ASENJO 6,5 L'estremo difensore del Sottomarino Giallo arriva sempre dove i suoi difensori non riescono a chiudere ma nulla può al momento del goal. PEGGIORE VILLARREAL (PRIMO TEMPO): CASTILLEJO 5 Nonostante sia il primo tra i suoi a tentare la conclusione al 24', si lascia sfuggire il pallone che porta alla rete di Emerson.

VOTO ROMA (PRIMO TEMPO): 7,5 Cerca di imporsi sin dai primi minuti guadagnando bene il campo e contiene senza problemi i tentativi di manovra degli spagnoli. MIGLIORE ROMA (PRIMO TEMPO): EMERSON 7 Rete strepitosa che regala il meritato vantaggio ai suoi e continua spina nel fianco lungo la corsia mancina con El Shaarawy. PEGGIORE ROMA (PRIMO TEMPO): BRUNO PERES 5,5 Spinge poco a destra rispetto alle sue capacità prediligendo la fase difensiva. (Alessandro Rinoldi)

