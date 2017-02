Paok-Schalke 04/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Europa League 2017)

DIRETTA PAOK-SCHALKE 04: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Paok-Schalke 04, che sarà diretta dall'arbitro spagnolo Javier Estrada, si gioca alle ore 21:05 di giovedì 16 febbraio e vale per l'andata dei sedicesimi di Europa League 2016-2017. I padroni di casa stanno facendo molto bene in stagione da qualche settimana anche se appare difficile la vittoria del titolo. Dopo aver superato il girone assieme alla Fiorentina, i greci vogliono continuare a far bene anche perché contro non c'è più lo Schalke di una volta.

La formazione di Gelsenkirchen sta vivendo un momento di totale difficoltà in questo campionato. Qualcosa sta andando meglio da qualche settimana ma sicuramente si tratta di un campionato negativo. Lo Schalke con ogni probabilità nella prossima stagione starà fuori dalle competizioni europee a causa di un rendimento troppo discontinuo fin qui. All'inizio addirittura i tedeschi erano a rischio retrocessione salvo poi riprendersi anche per via di una rosa nettamente superiore rispetto a quelle che occupano i bassifondi della classifica. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Per quanto concerne le probabili formazioni, il PAOK Salonicco vorrà fare affidamento sui suoi migliori uomini per provare a dare filo da torcere allo Schalke 04. I bianconeri di Grecia giocheranno con il 3-5-2 che molto bene ha fatto nel girone. In porta giocherà Gilkos con Varela, Malezas e Crespo a comporre la linea difensiva. A centrocampo giocheranno Charisis, Cimirot e Biseswar mentre sulle fasce ci sarà spazio per Prijovic e Kitsiou. In avanti giocheranno Campos e Athanasiadis.

Gara non semplice per lo Schalke che pur avendo comunque una rosa decisamente superiore potrebbe soffrire e non poco in terra greca. Stesso modulo anche per i tedeschi contro il PAOK: in porta giocherà Fahrmann, mentre Naldo, Badstuber e Howedes agiranno sulla linea difensiva. In mezzo al campo invece ci sarà sicuramente spazio per Bentaleb, Stambouli e Goretzka, mentre sugli esterni agiranno Kolasinac e Schopf. I due centravanti saranno Huntelaar e Konoplyanka, anche se le scelte non mancano visto che ci potranno essere anche Embolo e Caligiuri.

Il modo di giocare del PAOK, come visto anche nelle gare del girone giocate contro la Fiorentina, è molto semplice. Palla agli esterni che devono creare gioco, ma occhio anche agli inserimenti dei centrocampisti. Biseswar in tal senso potrebbe essere molto pericoloso per la formazione tedesca. In avanti il riferimento è sicuramente Athanasiadis che con la sua stazza può essere importante per la formazione greca, ancora a caccia di un ariete che possa far affermare il PAOK a livello europeo. Mentre lo Schalke sembra giocare meglio da qualche settimana anche se il momento di difficoltà vissuo a inizio stagione non viene dimenticato.

Gli esterni, ovvero Kolasinac e Schopf, possono essere letali, senza dimenticare l'esperienza di Huntelaar e soprattutto la grande duttilità di Konoplyanka. Proprio l'ucraino potrebbe essere un elemento di grande pericolosità anche perché sa far male molto agli avversari. Solida in difesa la squadra tedesca che potrebbe anche concedere poco ai greci che in caso di spazi liberi possono diventare letteralmente micidiali.

Il tecnico dei padroni di casa, Ivic, dopo il buon rendimento delle ultime settimane in campionato ha chiesto ai suoi calma e soprattutto grande concentrazione. La partita è di quelle importanti e non si può davvero sbagliare. Mentre in casa Schalke si vuole conquistare un risultato utile soprattutto guardando al ritorno che sarà in Germania. Ecco perché mister Weinzierl ha detto di essere sicuro che i suoi ragazzi faranno una grande partita anche in trasferta. Nessuna novità su qualche cambio di formazione ma sicuramente i tedeschi vogliono tornare dalla Grecia con un buon risultato.

Il bookmaker internazionale Bwin propone diverse quote per l'evento dei sedicesimi dell'Europa League. La vittoria dei bianconeri viene quotata a 3.40 da Bwin, mentre per quanto concerne il pareggio, esso viene quotato a 3.25. Il segno 2 per la vittoria dello Schalke 04 viene quotato a 2.15.

Paok-Schalke 04 non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia sul canale Sky Super Calcio, e dunque sulla pay tv del satellite, andrà in onda Diretta Gol Europa League con la proposta di tutti gli highlights e i gol in tempo reale dai campi collegati. Programma che si potrà seguire anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

