Probabili formazioni/ Juventus-Palermo: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 25^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-PALERMO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE – Juventus-Palermo è l’anticipo della venticinquesima giornata nel campionato di Serie A 2016-2017: si gioca venerdì 17 febbraio alle ore 20:45 perché i bianconeri saranno chiamati, il prossimo mercoledì, all’andata degli ottavi di Champions League. Quasi un testacoda: tra la capolista e i rosanero, che sono terzultimi, ci sono 46 punti in classifica. La Juventus punta ovviamente a confermare, nella peggiore delle ipotesi, il suo ampio vantaggio sulle inseguitrici e può sfruttare il turno casalingo contro un Palermo che a parte qualche scossone positivo (come le prime due partite della gestione Diego Lopez) sta giocando un campionato davvero negativo e vede sempre più vicina la retrocessione. In attesa del calcio d’inizio allo Juventus Stadium, possiamo valutare quali siano i dubbi dei due allenatori alla vigilia e studiare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Juventus-Palermo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS – Turnover o no? E’ questo il grande dubbio di Massimiliano Allegri, che cinque giorni più tardi giocherà a Porto in Champions League. Ci sono però due problemi per il tecnico toscano: il primo è dato dall’infortunio di Chiellini che salterà questa partita, il secondo dalla squalifica di Mandzukic. Allegri dunque non può far riposare Higuain, a meno di considerare l’ipotesi Dybala come prima punta; a quel punto Pjanic andrebbe a giocare alle sue spalle confermando Cuadrado e Pjaca, che in ogni caso saranno titolari sulle corsie. A centrocampo bisogna valutare: Pjanic dovrebbe comunque giocare essendo entrato dalla panchina nelle ultime due, resta in bilico la posizione di Khedira che potrebbe riposare a favore di uno tra Rincon e Sturaro. In difesa invece le scelte sono più o meno bloccate: Rugani prenderà il posto di Chiellini con Benatia che rappresenta una valida alternativa, Bonucci sarà l’altro centrale mentre a sinistra potremmo vedere Asamoah, sempre nell’idea di un riposo per Alex Sandro in vista del suo ritorno a Porto. A destra invece è ballottaggio aperto tra Dani Alves e Lichtsteiner: molto dipenderà da chi Allegri abbia intenzione di far giocare mercoledì sera, l’altro dovrebbe essere in campo venerdì contro il Palermo.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO – Diego Lopez non cambia le sue valutazioni sulla formazione del Palermo: si gioca sempre con il 4-3-3 e anche i giocatori in campo dovrebbero ricalcare le ultime formazioni viste. Questo significa che Pezzella vince ancora il ballottaggio con Aleesami, e che Goldaniga e Giancarlo Gonzalez saranno la coppia centrale a protezione di Posavec con Rispoli che agirà sulla corsia destra. A centrocampo invece Jajalo si occuperà della cabina di regia; al suo fianco ci saranno le due mezzali e molto probabilmente Diego Lopez deciderà di confermare Bruno Henrique e Chochev, anche se in panchina c’è un Gazzi che può aumentare le capacità del Palermo di recuperare palla e portare pressione sui palleggiatori della Juventus. Nel tridente offensivo confermato ovviamente Nestorovski; a sinistra ci sarà ancora Trajkovski mentre dall’altra parte sembra che ancora una volta si vada verso l’esclusione di Diamanti. Da quando è arrivato a Palermo il toscano ha trovato davvero poco spazio: oggi la velocità di Embalo e la sua capacità di puntare l’uomo gli sono preferite, il talento e l’esperienza di Diamanti però potrebbero fare molto comodo nel secondo tempo, qualora la partita fosse in bilico e ci fosse anche solo la possibilità di battere un calcio piazzato.

JUVENTUS-PALERMO: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV – Juventus-Palermo, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, ovvero su Premium Sport e Premium Sport HD.