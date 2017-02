Probabili formazioni/ Monchengladbach-Fiorentina: quote, le ultime novità live (Europa League, oggi 16 febbraio 2017)

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-FIORENTINA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Borussia Monchengladbach-Fiorentina, partita valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017, va in scena giovedì 16 febbraio alle ore 19. Al Borussia Park si sfidano due squadre che sono in ritardo nei rispettivi campionati, ma che hanno una rosa tra le più competitive in questo torneo; per i tedeschi il momento è certamente migliore e dal cambio in panchina le cose sono andate sempre più in crescendo, ma anche i viola arrivano da una convincente vittoria in Serie A e adesso ritrovano una dimensione nella quale sono sempre stati protagonisti nelle ultime stagioni. Jesus Gil Manzano, arbitro spagnolo, dirigerà la partita del Borussia Park; in attesa del calcio d’inizio diamo allora uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Fiorentina.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-FIORENTINA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Borussia Monchengladbach-Fiorentina, andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017, le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai ci forniscono i seguenti dati: la vittoria del Borussia Monchengladbach (segno 1) vale 2,05; il pareggio (segno X) è quotato 3,40 mentre la vittoria della Fiorentina (segno 2) vi permetterà di guadagnare 3,70 volte la somma che avrete deciso di puntare.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA MONCHENGLADBACH - Il Gladbach è passato stabilmente al 4-2-3-1: abbandonati gli esperimenti di difesa a tre di inizio stagione, adesso la squadra si fonda sulla coppia di mediani formata da Dahoud e Kramer, due giocatori che hanno tanta qualità. Il secondo è di fatto un titolare aggiunto in nazionale, il secondo a dispetto della sua giovane età ha già esperienza e si sta facendo notare a livelli più alti (la Juventus pare lo stia monitorando con attenzione). Ci sono poi due giocatori offensivi che allargano benissimo il gioco: Herrmann, che ha finalmente risolto i suoi problemi fisici, e Stindl che questa sera dovrebbe tornare titolare in luogo di Fabian Johnson, in una staffetta che comunque potrebbe vedere un avvicendamento a partita in corso. Con il nuovo modulo sono esaltati anche i valori di Thorgan Hazard, finalmente non più soltanto “il fratello di Eden” ma anche un giocatore che sa far fare il salto di qualità ai compagni che beneficiano dei suoi assist, per esempio la prima punta Hahn (che si gioca il posto con Drmic). In difesa, l’anima è scandinava: Vestergaard e Christensen sono i due centrali, sulle fasce potrebbe esserci un avvicendamento sulle fasce con Korb e Schulz pronti a giocare dal primo minuto. Anche in porta c’è il valore aggiunto: Yann Sommer, portiere titolare della nazionale svizzera, è uno dei migliori nel suo ruolo anche se spesso sottovalutato.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Senza Federico Chiesa, Paulo Sousa può affidarsi a Cristian Tello per la corsia: sarebbe una soluzione offensiva, ci può stare per la necessità di aggredire la gara ma in questo senso il tecnico portoghese dovrà chiedere tanto lavoro di copertura ai due mediani, che dovrebbero essere Badelj e Vecino (dunque Borja Valero dovrebbe giocare regolarmente sulla trequarti, insieme a Bernardeschi). Tello comunque dovrebbe partire dalla sinistra, dove è più efficace; dall'altra parte è possibile che il titolare scelto sia Cristoforo, l'alternativa è quella di portare l'ex Barcellona a destra e far così giocare sulla fascia mancina uno tra Milic e Maxi Olivera (e questa sarebbe certamente una soluzione che bada maggiormente a contenere). Si vedrà, mentre è certo il fatto che in attacco ci sarà il recuperato Nikola Kalinic, che ha già avuto modo di testare il campo nella partita di campionato contro l'Udinese. In difesa invece sono certi della maglia dal primo minuto Gonzalo Rodriguez e Astori, a protezione di Tatarusanu; resta da definire il terzo ruolo, in vantaggio Carlos Sanchez che era squalificato in campionato ma potrebbe esserci spazio anche per uno tra Tomovic e Salcedo (meno possibilità per De Maio).