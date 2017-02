Probabili formazioni/ Villarreal-Roma: quote, le ultime novità live (Europa League andata sedicesimi, oggi 16 febbraio 2017)

VILLARREAL-ROMA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Villarreal-Roma si gioca all’Estadio de la Ceramica, già noto con il nome di Madrigal, alle ore 21:05 di giovedì 16 febbraio: è valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017. Le due squadre hanno blasone, tradizione e qualità in campo: sono tra quelle candidate a vincere il titolo, ed è quindi un peccato che si debbano incrociare già nel primo turno dopo la fase a gironi, in un dentro o fuori che permetterà soltanto a una di proseguire la corsa. Per la Roma una sfida delicata: lo sa bene ad esempio il Napoli, che lo scorso anno fu eliminato proprio dal Submarino Amarillo in questa competizione. Ad arbitrare al Madrigal sarà l’olandese Danny Makkelie: in attesa del calcio d’inizio della partita andiamo subito a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Villarreal-Roma.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI VILLARREAL-ROMA

VILLARREAL-ROMA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Villarreal-Roma, andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017, le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai ci forniscono i seguenti dati: la vittoria del Villarreal (segno 1) vale 2,55; il pareggio (segno X) è quotato 3,30 mentre la vittoria della Roma (segno 2) vi permetterà di guadagnare 2,80 volte la somma che avrete deciso di puntare.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL - Fran Escribà non può contare sull’infortunato Musacchio, e rispetto alla fase a gironi ha perso Pato e N’Diaye, venduti sul mercato invernale. Nel suo 4-4-2 comunque non ci sono troppe modifiche a quella che è sempre stata la formazione titolare: è rientrato Adrian Lopez (era tornato al Porto), già in squadra lo scorso anno e titolare al fianco di Bakambu, trascinatore della scorsa stagione e di ritorno dalla Coppa d’Africa. Nicola Sansone è out per problemi al ginocchio; negli ultimi giorni i medici hanno dato l’ok al ritorno in campo di Roberto Soldado (fuori da agosto) ma le tappe ovviamente non andranno bruciate. A centrocampo non si cambia: in mezzo Bruno Soriano farà coppia presumibilmente con Trigueros, a destra giocherà ovviamente Jonathan dos Santos (fratello di Giovani, anche lui passato da qui) mentre a sinistra ci sarà Roberto Soriano, che nel Villarreal ha imparato a disimpegnarsi da esterno. Per sostituire Musacchio in difesa è pronto Alvaro Gonzalez; al centro con lui ci sarà l’ex Napoli Victor Ruiz, sulle corsie Mario Gaspar e Jaume Costa sono in vantaggio su Rukavina e José Angel, quest’ultimo ex non troppo rimpianto (era nella Roma di Luis Enrique).

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Luciano Spalletti ha un solo dubbio: quello sulla trequarti tra Salah, rientrato benissimo dalla Coppa d’Africa, e Perotti che ha recuperato dai problemi fisici. In questo momento togliere Nainggolan è impossibile: il belga è diventato determinate nella sua nuova posizione e anche questa sera si punterà su di lui, e sui gol di Dzeko, per provare a scardinare il fortino del Submarino Amarillo. Risolto il ballottaggio Salah-Perotti, il resto della formazione è già scritto: a centrocampo torna titolare De Rossi che dunque andrà ad affiancare Strootman nella zona nevralgica del campo, a destra gioca Bruno Peres mentre a sinistra Emerson Palmieri è in netto vantaggio su Mario Rui, comunque convocato e dunque possibile risorsa nel secondo tempo. In difesa invece spazio al solito terzetto: Manolas si sposta sul centrosinistra, dall’altra parte agirà Rudiger mentre al centro agirà Federico Fazio, il cui rendimento è cresciuto tantissimo. Negli ultimi giorni il centrale argentino si è detto favorevole a una possibile convocazione con la nostra Nazionale (ha origini siciliane), per come sta giocando in questo momento potrebbe essere una soluzione da considerare per Giampiero Ventura in vista del Mondiale di Russia. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI VILLARREAL-ROMA