PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEI SEDICESIMI (ANDATA, OGGI 16 FEBBRAIO 2017) - L'Europa League 2016-2017 torna dopo oltre tre mesi: giovedì 16 febbraio è il giorno dedicato alle partite di andata dei sedicesimi di finale. Come sempre, tutte le gare si giocano in unica serata con doppia fascia oraria (un anticipo alle 17); andiamo dunque ad analizzare i pronostici sulle partite principali, prendendo in esame tanti fattori che potrebbero andare a incidere sul risultato delle varie sfide.

PRONOSTICO BORUSSIA MONCHENGLADBACH-FIORENTINA (ore 19:00) - I viola attraversano un buon momento di forma. La vittoria sull'Udinese nell'anticipo di sabato ha messo in mostra un Federico Bernardeschi in stato di grazia. Parlare di partita facile non è forse rispettoso nei confronti dei padroni di casa tedeschi, che possono far leva sul fattore casalingo in questo primo match, ma il decimo posto della Bundesliga è indicativo sul reale valore della prossima avversaria in Europa League della squadra di mister Sousa. Pronostico 2

PRONOSTICO GENT-TOTTENHAM (ore 19:00) - Per diverse settimane hanno cullato il sogno di contendere lo scetto di campione d'Inghilterra al Chelsea di Antonio Conte ma l'ultima sconfitta all'Anfield Road contro il Liverpool ha costretto a Kane e compagni di alzare bandiera bianca, nonostante i Blues non abbiano approfittato del passo falso dei giocatori di mister Pochettino, andando a raccogliere un solo punto dalla trasferta sul campo del Burnley. Sfida impari quella che attende i giocatori del Gent, che non brillano nemmeno in Jupiler League, dove sono ottavi e hanno perso anche l'ultima gara in campionato davanti al proprio pubblico.

PRONOSTICO AZ ALKMAAR-LIONE (ore 19:00) - I francesi, dopo l'eliminazione dal girone di Champions League, dove erano inseriti nello stesso gruppo di Juventus e Siviglia, restano una delle squadre più temibili in Europa League, andando anche a guardare i nomi ed il blasone delle formazioni presenti nei sedicesimi. Nonostante non stia brillando in Ligue 1, dove sono quarti dietro Monaco, Psg e Nizza, l'OL può ancora proseguire la sua strada in Europa. L'impegno con gli olandesi dell'AZ sulla carta non è poi così complicato. Pronostico 2

PRONOSTICO VILLARREAL-ROMA (ore 21:05) - Trasferta ostica sul campo del Villarreal per la Roma. L'obiettivo della squadra di Spalletti è vincere. Vincere tutte le partite da qui al termine del campionato. Il tecnico ha parlato di mentalità vincente, che deve valere anche in occasione degli incontri di Europa League. Il Villarreal è una squadra temibile ma dai risultati altalenanti, capace di fermare Barcellona e Siviglia e poi perdere contro il non irresistibile Valencia di questa stagione, peraltro davanti ai propri tifosi. Pronostico 2

PRONOSTICO MANCHESTER UNITED-ST. ETIENNE (ore 21:05) - I Red Devils, dopo aver rischiato di fallire clamorosamente la qualificazione ai sedicesimi, si presentano alla fase ad eliminazione dell'Europa League come una delle candidate più autorevoli per poter andare fino in fondo alla competizione. La sfida ai francesi del Saint Etienne non dovrebbe comportare grossi rischi per gli uomini di Mourinho, con Ibrahimovic e Pogba pronti a trascinare i propri compagni di squadra agli ottavi di finale. In Ligue 1 il St Etienne è quinto, staccatissimo dalle tre di testa però. Tutti i favori sono per la squadra allenata da Josè Mourinho. Pronostico 1

PRONOSTICO LEGIA VARSAVIA-AJAX (ore 21:05) - I Lancieri restano uno di club con maggiore esperienza in Europa. Nonostante non siano più la squadra capace di lottare per le posizioni di vertice in Champions League, gli olandesi restano una dellee formazioni più affidabili in ottica scommesse. La seconda posizione in Eredivisie conferma il buon stato di forma attraversato dai giocatori orange e per il Legia non sarà assolutamente facile riuscire a contrastare la forza degli uomini di mister Bosz. Nella classifica del campionato polacco, il Legia è terzo, distante quattro punti dalla vetta. Pronostico 2

