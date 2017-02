RISULTATI EUROPA LEAGUE: DIRETTA GOL LIVESCORE E MARCATORI DEI SEDICESIMI (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - In Europa League 2016-2017 è finalmente arrivato il momento di tornare a giocare: in questa competizione siamo arrivati ai sedicesimi di finale, il che significa che rispetto alla Champions League bisogna “recuperare un turno”. Dunque le gare di ritorno saranno già tra una settimana, e poi via di volata con gli ottavi per portarsi in pari.

Andiamo però a vedere il programma, tutto nella giornata di giovedì 16 febbraio. Si parte alle ore 17 con Krasnodar-Fenerbahçe; alle ore 19 avremo Az Alkmaar-Lione, Borussia Monchengladbach-Fiorentina, Rostov-Sparta Praga, Gent-Tottenham, Olympiacos-Osmanlispor, Celta Vigo-Shakhtar Donetsk, Ludogorets-Copenaghen e Astra-Genk. Alle ore 21:05 si giocheranno invece Paok-Schalke 04, Hapoel Beer Sheva-Besiktas, Villarreal-Roma, Manchester United-St. Etienne, Anderlecht-Zenit, Legia Varsavia-Ajax e Athletic Bilbao-Apoel. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Innanzitutto bisogna parlare delle uniche due squadre italiane rimaste in gara: la Fiorentina ha forse pescato meglio, ma la trasferta in terra tedesca è sempre complicata e il Borussia Monchengladbach sembra aver invertito la tendenza negativa di inizio stagione, rilanciandosi in campionato con qualche vittoria di prestigio. Sulla carta è più difficile l’impegno della Roma: al Madrigal è difficile passare, quest’anno poi il Villarreal ha dimostrato tutto il suo valore rivaleggiando per i primi tre posti nella Liga, e in Europa League arriva dalla semifinale della scorsa stagione con cui si è guadagnato anche in esperienza.

Come sappiamo ai sedicesimi arrivano anche le otto squadre che sono “retrocesse” dalla Champions: una di queste è proprio il Monchengladbach, tra le altre la più complicata è forse il Tottenham che è abituato a una competizione del genere mentre le altre sono tutte abbordabili o quasi. La grande favorita per il titolo, anche se ora è certamente prematuro, potrebbe essere individuata nel Manchester United; tuttavia nelle ultime stagioni si è notato come non sempre la squadra che parte con i favori del pronostico porta a casa la coppa, perchè per vincere l’Europa League servono altre qualità oltre al valore della rosa e al blasone internazionale.

Ad ogni buon conto ci aspettano sedici partite davvero interessanti; questo è soltanto il primo round, ma alcuni dei risultati che matureranno oggi potranno già darci un’indicazione delle squadre che arriveranno agli ottavi, con la speranza ovviamente che anche Fiorentina e Roma facciano parte di questo gruppo. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI EUROPA LEAGUE