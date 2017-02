Rostov-Sparta Praga/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Europa League 2017)

DIRETTA ROSTOV-SPARTA PRAGA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Rostov-Sparta Praga, diretta dall'arbitro olandese Bas Nijhuis, va in scena alle ore 19 di giovedì 16 febbraio per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017. I padroni di casa del Rostov arrivano da una buona esperienza in Champions League che li ha visti chiudere al terzo posto il gruppo D alle spalle di vere e proprie armate come l’Atletico Madrid allenato da Pablo Simeone ed il Bayern Monaco guidato da mister Ancelotti e comunque sopravanzando una formazione dalla grande esperienza internazionale come il PSV Eindhoven.

Il Rostov nel girone ha totalizzato 5 punti per effetto della clamorosa vittoria ottenuta ai danni dei bavaresi e di 2 pareggi entrambi colti con il PSV. Lo Sparta Praga invece ha raggiunto questa fase a gironi ottenendo il primo posto nel gruppo K con 12 punti frutto di 4 vittorie, nessun pareggio e 2 sconfitte davanti alla sorpresa H. Beer Sheva e soprattutto a due club molto blasonati come il Southampton e l’Inter di Mauro Icardi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Il confronto si preannuncia molto interessante anche perché si tratta di un vero e proprio inedito tra due formazioni che non si sono mai affrontate in gare ufficiali e con il Rostov che in particolare nella propria storia non ha mai incrociato una formazione della Repubblica Ceca. Invece lo Sparta Praga ha giocato contro compagini russe ed in particolare ha affrontato lo scorso anno sempre nei sedicesimi di finale di Europa League il Krasnodar con cui ha ottenuto due facili vittorie per 3-0 ed 1-0. Nel 2015 ha avuto la peggio nel doppio confronto con il CSKA Mosca.

Il Rostov dovrebbe disporsi sul rettangolo di gioco con una folta difesa a cinque, tre in mediana e due punte. In porta Medvedev mentre nel trio di centrali dovrebbero figurare lo spagnolo Navas nel mezzo con Mavljia sul centro destra e sul centrosinistra c’è un ballottaggio tra Kudryashov e Granat. Il compito di fornire spinta e protezione lungo la fascia destra viene affidato a Kalachev mentre dall’altro lato ci sarà Terentijev. A centrocampo fulcro e catalizzatore di tutte le trame di gioco è il rumeno Gatcan con l’ecuadoregno Noboa come interno di sinistra e Bayramyan come interno di destra. In avanti la coppia titolare dovrebbe essere composta da Poloz e Buhkarov ma non è da escludere un possibile colpo a sorpresa con Azmoun e Grigojev che scalpitano per avere maggiore spazio.

Lo Sparta Praga dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un 4-4-1-1 nel quale ci saranno Koubek tra i pali. In difesa Karavev sulla fascia di destra, Mazuch nel mezzo al fianco dell’esperto ed affidabile Kadlec ed Costa ad agire sulla corsia mancina. Nel mezzo del campo Svoboda dovrebbe affidarsi a due altri giocatori di grande esperienza come Marecek e Holek, sulla destra è ballottaggio tra Julis e Dudl e sulla sinistra c’è un dubbio tra Cermak e Sacek. In avanti dal primo minuto il vecchio bomber Lafata che sarà supportato da Dockal senza dimenticare la valida opzione rappresentata da Pulkrab.

Tatticamente la gara è decisamente interessante con i due allenatori che potrebbero dar vita ad una sorta di sfida a scacchi. Infatti, è facile prevedere spazi molto angusti soprattutto nel mezzo con la fasce laterali che dovrebbero essere decisive per il risultato finale. In questo senza dubbio lo Sparta Praga parte avvantaggiato avendo 4 giocatori contro i soli due del Rostov per cui ci sarà superiorità quanto meno da un punto di vista numerico. Vedremo se in tal senso gli interni di centrocampo della squadra Rostov sapranno sopperire a tale mancanza con una gara di grande sacrificio.

Per quanto concerne le quote e la relativa analisi, quelle offerte dalla Snai per questo appuntamento parlano di un Rostov che dovrebbe sfruttare il fatto casa. Infatti, la vittoria della formazione russa è quotata 1,90 contro il 3,30 per l’eventuale pareggio da parte di cechi il cui eventuale successo verrebbe retribuito con un sostanzioso 4,50. In ottica gol poche chance secondo Snai, di vedere più di 2 gol tant’è che l’evento Under 2,5 è dato a 1,60 e l’Over 2,5 è salito fino a 2,20.

Rostov-Sparta Praga non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia sul canale Sky Super Calcio, e dunque sulla pay tv del satellite, andrà in onda Diretta Gol Europa League con la proposta di tutti gli highlights e i gol in tempo reale dai campi collegati. Programma che si potrà seguire anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

