VALENTINO ROSSI / Buon compeanno! Il Dottore compie 38 anni, si fa festa a Phillip Island (oggi 16 febbraio 2017)

VALENTINO ROSSI, BUON COMPLEANNO: IL DOTTORE COMPIE 38 ANNI, FESTEGGIAMENTI IN AUSTRALIA (OGGI 16 FEBBRAIO)- Il Dottor Valentino Rossi compie oggi 38 anni, il 16 febbraio del 1979 tutta Tavullia aspettava con ansia la nascita del figlio di Stefania e Graziano,nel Reparto Ginecologia dell'Ospedale di Urbino. 3,900 chili, Valentino Rossi oggi festeggerà il suo compleanno in Australia, sul circuito di Phillip Island dove è impegnato nei test di MotoGP prima dell'inizio della nuova stagione. Di nuovo in Yamaha, sembra strano paragonarlo a Maverick Vinales, suo compagno di squadra in questo anno che quando nasceva nel 1995, Valentino Rossi vinceva campionato Europeo 125. Nel 1996 quando Maverick aveva soltanto un anno, Rossi vinceva il primo dei suoi 114 gran premi e nel 1997 il Dottore vinceva il primo titolo mondiale di 125. Ora sono compagni di squadra, con cui condividerà i festeggiamenti visto che con ogni probabilità vorrà passare il compleanno con il suo team. 'Sono innamorato di te come il primo giorno' il solito messaggio inviato dal padre Graziano ogni 16 febbraio, il grande orgoglio non si può misurare.

VALENTINO ROSSI, BUON COMPLEANNO: IL DOTTORE COMPIE 38 ANNI, FESTEGGIAMENTI IN AUSTRALIA (OGGI 16 FEBBRAIO)- Valentino Rossi festeggià oggi i suoi 38 anni sul circuito di Phillip Island, in Australia, per i test prima dell'inizio della nuova stagione. Ci ha pensato Sky Sport in conferenza stampa a fargli recapitare una torta per questo compleanno speciale: "Sono sempre lo stesso e questo è importante. Questo è un lavoro, una vita e uno sport che ti mantiene giovane, ma sono comunque 38 anni e non sono pochi" le parole di Valentino Rossi che festeggerà sicuramente insieme al suo team della Yamaha e Maverick Vinales. Non un compleanno come se lo aspettava, visto che i test in Australia non sono andati nel migliore dei modi: "E' come se avessimo preso la strada sbagliata, tornerò ai box per cercare di capire cosa è successo e migliorare in vista di domani" commenta in conferenza stampa Valentino Rossi, visto che domani sarà l'ultimo giorno di test. Ora si pensa al lavoro, questa sera poi potrà puntare sui festeggiamenti. La MotoGP viene prima.

