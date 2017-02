VIDEO/ Bayern Monaco-Arsenal (5-1): highlights e gol della partita. Ancelotti: Alcantara è stato perfetto (Champions League 2017, andata ottavi)

VIDEO BAYERN MONACO-ARSENAL (RISULTATO FINALE 5-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017, ANDATA OTTAVI) ANCELOTTI: ALCANTARA PERFETTO - Il protagonista assoluto del match tra Bayern Monaco e Arsenal, nell’ottavo di finale della Champions League che si è svolto ieri all’Allianz Arena che ha visto la bella vittori della compagine bavarese per 5-1 è stato senza dubbio Thiago Alcantara, autore di una bellissima e decisiva doppietta, la sua prima in Europa con la maglia del club tedesco. Di lui il tecnico del Bayern Monaco Carlo Ancelotti ha detto nella conferenza stampa al termine dell’incontro: “Thiago ha giocato davvero bene oggi, lo abbiamo schierato tra le linee e quella posizione è molto importante per noi. L’ ha chiuso gli spazi nel loro centrocampo e abbiamo trovato più spazio noi. La sua prestazione è stata ottima, ha segnato due gol ed è stato perfetto”. Una prestazione davvero incredibile per Alcantara che,oltre a dare avvio alla goleada del Bayern ha di fatto messo a tacere le recenti critiche che avevano colpito la formazione tedesca dopo alcune difficoltà registrate in campionato. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON LE PAROLE DI ANCELOTTI

VIDEO BAYERN MONACO-ARSENAL (RISULTATO FINALE 5-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017, ANDATA OTTAVI) - Un primo tempo equilibrato, terminato sull'1-1. Una ripresa semplicemente devastante, da carro armato, a schiacciare le speranze dell'Arsenal: il Bayern di Ancelotti trova una delle sue migliori prestazioni della stagione proprio nel momento giusto, quando – dopo il vantaggio trovato da Robben con uno dei "suoi" mancini all'incrocio, da intenditori di calcio – i Gunners con Alexis Sanchez stavano impensierendo i padroni di casa. Salvati un paio di volte da Neuer, a fine prima frazione... Ma dal 46° in poi, lezione di calcio di Carletto a Wenger, con tanti saluti ai quarti (a meno di miracoli clamorosi al ritorno) per l'allenatore francese, forse davvero vicino alla fine del suo ciclo a Londra. Si scatenano nel secondo tempo dell'Allianz Arena Lewandowski, Thiago Alcantara e anche Muller, grande escluso della sfida che però ci mette solo un paio di minuti, nel finale, per entrare e partecipare all'abbuffata! Colpo di testa perfetto del bomber polacco in apertura, su cross di Lahm; poi colpo di tacco geniale a servire l'inserimento di Thiago per Lewa, colpevolmente impreciso invece fino a poco prima. Quindi ancora gol per l'ex Barça, favorito dall'unica imprecisione della serata di Ospina, favorita da un tocco di Gibbs in mischia. E infine come detto 5-1 finale di Muller, servito proprio da Thiago Alcantara e bravo a mettere a sedere due difensori. Tanto per lanciare messaggi non indifferenti alla concorrenza: con il Barça con più di un piede e mezzo fuori da questa edizione, i bavaresi non hanno intenzione di farsi cogliere di sorpresa dalla situazione... Pillola finale sulle statistiche, tutte a favore del Bayern Monaco: tanto per gradire, 11 tiri nello specchio della porta di Ospina e 70% di possesso palla. Non male.

LE DICHIARAZIONI - Carlo Ancelotti accoglie così il pokerissimo: "Grande risultato, importante anche in vista del ritorno. Abbiamo mostrato un ottimo gioco, in particolare per qualità offensive, restando però sempre compatti. Credo sia stata la posizione di Thiago Alcantara a fare la differenza: ha liberato Robben, Alaba e Douglas Costa per gli inserimenti, sui quali abbiamo creato tutte le migliori occasioni da gol".

Spazio allora ai commenti di Thiago Alcantara dal sito dell'UEFA: "Certo, siamo contenti del 5-1, soprattutto in virtù del fatto che a fine primo tempo eravamo sull'1-1... Sapevamo di dover segnare diversi gol perchè ci sarà una partita di ritorno a Londra, non facile. Considerando però lo scarto nel punteggio, direi che abbiamo ottime possibilità". (Luca Brivio)

