Video/ Real Madrid-Napoli (3-1): highlights e gol della partita (Champions League, andata ottavi)

VIDEO REAL MADRID-NAPOLI (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2016-2017, ANDATA OTTAVI) - Il verdetto del Bernabeu è inequivocabile: il Real Madrid ha giocato decisamente meglio e ha vinto con merito, battendo il Napoli per 3 a 1, punteggio frutto del maggior numero di occasioni create dagli uomini di Zidane, mentre dopo il gol iniziale di Mertens i partenopei non sono riusciti a dare continuità alla bellissima giocata dello scugnizzo di Sarri. Ma facciamo un riepilogo delle varie statistiche, a cominciare dal dato sul possesso palla: 55% Real Madrid, 45% Napoli; i blancos sono stati decisamente più bravi a far girare la sfera. Tiri in porta: 7 Real Madrid, 2 Napoli; i giocatori di Zidane hanno attaccato la profondità con maggiore convinzione, affacciandosi spesso dalle parti di Reina e colpendo il palo con Benzema oltre a gonfiare la rete per 3 volte. Calci d'angolo: 5 Real Madrid, 1 Napoli; altro dato che testimonia la facilità con la quale i padroni di casa hanno occupato stabilmente la trequarti avversaria. Palle perse: 41 Real Madrid, 46 Napoli; gli interpreti di Sarri hanno commesso parecchi errori in più del solito, forse dovuti alla tensione per il fatto di giocare in uno stadio così importante come quello del Santiago Bernabeu, un fattore che i blancos hanno sfruttato a loro vantaggio per aggiudicarsi la contesa.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il centravanti del Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Premium Sport e prova a vedere il bicchiere mezzo pieno nonostante la sconfitta: "Penso che al di là del risultato abbiamo fatto una grande partita, devo complimentarmi con i compagni perché abbiamo lottato fino al'ultimo. Ora c'è il ritorno al San Paolo in cui lotteremo per tutti i novanta minuti, eravamo consapevoli che il Real Madrid fosse una grandissima squadra composta da fenomeni, noi ci siamo posti con umiltà cercando di fare del nostro meglio, in ogni caso non tutto è perduto. La differenza è ampia solamente nel risultato, sul piano del gioco non ce la siamo cavata poi così male".

Ai microfoni di Premium Sport è intervenuto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che non le manda a dire apparendo piuttosto deluso per la prova dei suoi: "Io credo che questa sera ai ragazzi sia mancata la cazzimma. L'unico che ha dimostrato di avercela è Insigne che con furbizia e un pizzico di intelligenza si è inventato un gol meraviglioso. Gli altri non sono esistiti in mezzo al campo, erano come bloccati di fronte a questo mostro sacro che è il Real Madrid e che non ha giocato poi in maniera così straordinaria, anche se oggi siamo stati talmente inadeguati che se i blancos avessero vinto 5 a 0 non avrebbero rubato nulla. In ogni caso ci rifaremo al San Paolo, se segniamo per primi metteremo sicuramente pressione agli avversari, sul resto non mi esprimo e lascio parlare il mister".

Le parole del tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, ai microfoni di Premium Sport: "Non sono d'accordo con il presidente, la squadra non ha giocato male contro la migliore squadra d'Europa e del mondo, sapevamo che sarebbe stata una partita molto complicata e così è stato. L'unico rimprovero che faccio ai ragazzi è che dal punto di vista tecnico abbiamo commesso tanti più errori del solito regalando una trentina di palloni agli avversari. Anche perché non abbiamo concesso tantissime palle gol ai blancos, e pur non facendo un'ottima partita siamo ancora in corsa per la qualificazione anche se abbiamo poche possibilità contro una squadra che ha un potenziale offensivo impressionante. Al San Paolo sarà importantissimo anche l'appoggio del pubblico, anche solamente per far passare dei brutti momenti al Real. Se De Laurentiis ha qualcosa da dirmi sono sicuro che lo farà de visu nelle prossime ore, e ci confronteremo da persone civili quali siamo".

Ai microfoni di Premium Sport le parole di Dries Mertens, una delle grandi delusioni della serata: "Perdere 1-3 dopo essere passati in vantaggio è davvero brutto, è pesato anche il grave errore che ho commesso sotto porta. Stasera abbiamo affrontato una squadra molto forte ma da parte nostra è mancato qualcosa, ora cercheremo di rifarci tra una ventina di giorni. Nella prima mezz'ora ci siamo comportati bene ma non dimentichiamo il Real Madrid ti induce sempre all'errore e alla lunga il loro pressing ci ha sfiancato".

Le parole del tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo disputato una grande partita ma anche il Napoli non ha giocato male. Siamo partiti forte eppure abbiamo preso il gol, per fortuna siamo riusciti subito a raddrizzarla. Oggi abbiamo vinto 3 a 1 ma la qualificazione dobbiamo ancora conquistarcela, al ritorno ci sarà parecchio da soffrire e il passaggio ai quarti è pienamente in discussione, in Italia troveremo un ambiente molto ostile". (Stefano Belli)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI REAL MADRID-NAPOLI (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2016-2017, ANDATA OTTAVI)

© Riproduzione Riservata.