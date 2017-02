VILLARREAL ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? – Come si può seguire la diretta streaming video di Villarreal-Roma? L’Europa League è un’esclusiva del bouquet satellitare Sky, e questo significa che la partita dell’Estadio de la Ceramica sarà disponibile con l’applicazione Sky Go: basterà attivarla su tablet o smartphone registrandosi con uno username o una password. Bisogna essere abbonati a Sky naturalmente, e in questo modo si potrà anche visitare il sito skygo.sky.it da PC. La diretta tv di Villarreal-Roma sarà invece su ben tre canali, cioè Sky Sport 1, Sky Sport Mix e Sky Calcio 1, che sono disponibili ai numeri 201, 106 e 251 della piattaforma satellitare. La cosa più importante da dire, tuttavia, è che la partita sarà proposta anche in chiaro, per la precisione su TV8, canale che potete facilmente trovare al numero 8 del vostro telecomando, dunque non sarà necessaria la sottoscrizione di un abbonamento satellitare per assistere all'incontro che sarà visibile in chiaro da chiunque. Al momento Sky non ha ancora comunicato chi sarà il telecronista della partita, né il commentatore tecnico e gli inviati che da bordo campo seguiranno la sfida fornendo contributi e curando le interviste del post partita, che saranno gli stessi anche per Tv8 dal momento che il canale in chiaro è legato alla galassia Sky, che cerca di conquistare fette di mercato anche per la tv in chiaro. Sarà comunque dedicata su Sky un’analisi pre e post gara da studio, con Anna Billò a condurre le danze insieme ai suoi ospiti. SEGUI LA DIRETTA DI VILLARREAL-ROMA LIVE CON NOI: CLICCA QUI

Sarà una partita non facile per i giallorossi, che avendo vinto il proprio girone di Europa League avrebbero potuto pescare un'avversaria certamente più morbida nel sorteggio dei sedicesimi di finale della competizione continentale. Il Villarreal naturalmente presenta tutte le insidie di una squadra spagnola, compreso il tocco italiano garantito da Roberto Soriano e Nicola Sansone, curiosamente nati entrambi in Germania e adesso insieme in questa avventura spagnola. Vero che il Villarreal non sta vivendo un grande periodo e ha vinto solamente una delle ultime nove partite disputate, dunque potrebbe essere il momento ideale per affrontarlo. Di conseguenza, pur con tutto il rispetto possibile, devono essere soprattutto loro a temere la Roma seconda in classifica nel campionato italiano, che ha tutte le carte in regola per essere una delle principali candidate al successo finale della Europa League pur affrontando un ostico rivale già al livello dei sedicesimi.

