Zeman/ Nuovo allenatore del Pescara: il tecnico ceco ha detto si, oggi l’arrivo in città (ultime notizie oggi 16 febbraio 2017)

ZEMAN NUOVO ALLENATORE DEL PESCARA:IL TECNICO CECO HA DETTO SI (ULTIME NOTIZIE OGGI 16 FEBBRAIO 2017)- Solo pochi minuti fa è stato annunciato l’approdo di Zdenek Zeman sulla panchina del Pescara: sarà infatti l’allenatore ceco a prendere il posto dell’esonerato Massimo Oddo, un gradito ritorno dopo la burrascosa esperienza nella stagione 2011-2012. Secondo le ultime notizie provenienti dalla redazione sportiva di Sky Zeman è atteso già nella giornata di oggi nel capoluogo abruzzese: dopo qualche giorno di tira e molla tra il ceco e la dirigenza dei delfini alla fine l’accordo sarà firmato proprio questo pomeriggio. Possibile quindi che Zeman incontri già oggi la sua nuova-vecchia squadra: ormai mancano appena tre giorni al prossimo impegno in campionato del Pescara, che affronterà proprio all’Adriatico il genoa di Juric. I tifosi chiaramente sperano che il cambio di panchina possa fare bene al morale e alla compattezza del gruppo dei delfini, che al momento rimangono ultimi in classifica, con minime speranze di salvarsi in questa stagione di serie A.

