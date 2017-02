Brescia-Milan Primavera / Info streaming e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (18^ giornata, girone A, oggi 17 febbraio 2017)

DIRETTA BRESCIA-MILAN PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (18^GIORNATA, GIRONE A, OGGI 17 FEBBRAIO 2017) – Brescia-Milan Primavera, diretta dall’arbitro Riccardo Annaloro, è la partita in programma per oggi 17 febbraio 20187 alle ore 14.30, valida per la 18^giornata del girone A del campionato giovanile. Come sta accadendo per la prima squadra, anche il Milan Primavera sta vivendo un momento delicato: i rossoneri nel quinto turno di ritorno affronteranno i pari età del Brescia in trasferta e dovranno reagire dopo una pesante sconfitta. Infatti nell'ultima uscita di campionato i rossoneri hanno perso di misura contro la Spal, che si è riavvicinata al quinto posto occupato proprio dal Diavolo. Questa è l'ultima piazza per approdare agli spareggi di fine anno e i rossoneri dovranno cercare di mantenerlo fino alla fine, visto che le altre posizioni di alta classifica sembrano ormai già assegnate.

Il Brescia sembra l'avversario ideale per interrompere questa crisi di gioco e di risultati. Infatti le rondinelle si trovano all'ultimo posto in graduatoria nel girone A, con soli nove punti racimolati e due vittorie all'attivo. Uno score non invidiabile per la Leonessa d'Italia , che vorrà provare a risollevarsi in un match importante come il derby contro il Milan. Nella lettura delle probabili formazioni che metteranno per prime piede sul terreno di gioco è facile immaginare che il Brescia opterà per un modulo abbottonato, vale a dire il 4-5-1 proposto dal tecnico Luciano Bruni. In questo modo si potranno bloccare le offensive del Milan sulle fasce, dove i rossoneri tendono sempre a canalizzare le manovre offensive. Il portiere titolare sarà Festa, coadiuvato dal terzino destro Torri, dal terzino sinistro e capitano Baronio, dal primo difensore centrale Gentili e dal secondo difensore centrale Zanotti. Il centrocampo, davvero molto folto, sarà composto dal mediano di rottura Venturelli, dalle due mezzali Barezzani e Ferrari e dai due uomini di fascia, Galante sulla destra e Pellegrini sulla sinistra. L'unica punta centrale sarà l'attaccante albanese Ibrahimi. Il Milan alla ricerca dei tre punti si posizionerà con il modulo 4-2-3-1, marchio di fabbrica di mister Stefano Nava. L'estremo difensore titolare sarà il talentuosissimo Plizzari, che difenderà con i due terzini Bellaniva e Llamas e dcon i due difensori centrali Altare e Bellodi. A centrocampo verranno proposti dal tecnico rossonero i due mediani di contenimento Torrasi e capitan El Hilali. In posizione più avanzata giocheranno l'ala destra Hamadi, l'ala sinistra Modic e il trequartista centrale Forte. Il ruolo di unica punta centrale verrà preso in consegna dal centravanti Forte, che vorrà riscattarsi dopo la prestazione opaca fornita contro la Spal.

Ricordiamo infine che la partita tra Brescia e Milan Primavera attesa per le ore 14.30 sarà visibile in diretta tv sul canale Sportitalia, disponibile al numero 60 del telecomando del digitale terrestre oltre che al canale 225 della piattaforma satellitare di Sky. Sarà quindi confermata anche la diretta streaming video della partita della 18^giornata del girone A, disponibile al sito www.sportitalia.com a cui però sarà necessario registrarsi per accedere al servizio.

© Riproduzione Riservata.