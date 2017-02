Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere: Higuain può allungare su Dzeko (oggi 17 febbraio 2017)

CLASSIFICA MARCATORI E CAPOCANNONIERE SERIE A: HIGUAIN ALLUNGA SU DZEKO? (OGGI 17 FEBBRAIO 2017) - Il ritorno del campionato di Serie A significa anche assistere alla lotta per la classifica marcatori: chi vincerà il titolo di capocannoniere del campionato? Venerdì 17 febbraio c’è una sola partita, ma si tratta di Juventus-Palermo e allora le cose in vetta potrebbero cambiare. Avevamo lasciato Gonzalo Higuain al primo posto della classifica marcatori con 18 gol: dopo la doppietta di Cagliari il Pipita ha raggiunto Edin Dzeko in vetta, confermando il gol di vantaggio su Andrea Belotti. Questa sera la Juventus, 49 gol segnati e 60 punti in campionato, ospita il Palermo, 45 reti subite e 14 punti in classifica: letta così la partita non avrebbe storia, ma si parte dallo 0-0 e dunque è lecito aspettarsi di tutto. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A

Per Higuain l'occasione è fantastica: il Pipita ha segnato in otto delle ultime nove partite di campionato, fermandosi soltanto contro l'Inter, e ha decisamente cambiato passo rispetto alla prima parte di stagione in cui aveva anche ricevuto qualche critica per i pochi gol e i pochi tiri in porta. Intanto possiamo dire che il bottino di 18 gol è già pari all'intero ammontare del campionato 2014-2015, il suo secondo nel Napoli; Higuain attenta ora alle due stagioni da 22 gol che aveva realizzato nel Real Madrid (2008-2009 e 2011-2012) e realisticamente non è lontanissimo nemmeno il 2009-2010, quando era esploso per 27 gol nella stagione di esordio di Cristiano Ronaldo con i blancos e in un'epoca nella quale Leo Messi e CR7 non avevano ancora aperto ai loro strepitosi record. Solo i 36 gol in 35 partite con la maglia del Napoli sembrano inarrivabili; del resto la Juventus non gli ha nemmeno chiesto questo. Intanto scopriremo se alla fine della partita contro il Palermo Higuain avrà segnato qualche gol in più…