CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, I GIOCATORI DA SCHIERARE (25^GIORNATA, 17-18-19 FEBBRAIO 2017) - Torna la Serie A e gli appassionati si preparano ad un altro giro di Fantacalcio. Formazioni da schierare entro la prima serata di venerdì 17 febbraio 2017, perché alle ore 20:45 scatta il primo anticipo ovvero Juventus-Palermo, match spostato per il prossimo impegno europeo dei bianconeri. Sabato 18 febbraio altri due anticipi: Atalanta-Crotone alle ore 18:00 ed Empoli-Lazio alle 20:45. Domenica si parte con Bologna-Inter alle 12:30, poi alle 15:00 Chievo-Napoli, Pescara-Genoa, Sampdoria-Cagliari e Udinese-Sassuolo. Alle 18:00 Rona-Torino mentre alle 20:45 completerà il quadro Milan-Fiorentina. Vediamo di seguito i consigli per il Fantacalcio della 25^giornata di Serie A.

CONSIGLI FANTACALCIO 2017: JUVENTUS-PALERMO - Una sfida delicata per i bianconeri, che devono pensare anche al Porto. I rosanero vogliono invece salvarsi. Assente Mandzukic per squalifica, Chiellini potrebbe non scendere in campo. Nel Palermo assenti Rajkovic e Stefan Silva. Da schierare Higuain e Nestorovski, in splendida forma. Evitate Goldaniga, che non sta attraversando un buon periodo di forma mentre le sorprese potrebbero essere Pjaca ed Embalo.

CONSIGLI FANTACALCIO 2017: ATALANTA-CROTONE - Vola l'Atalanta, che ospita un Crotone ormai con un piede nella retrocessione. Assensi Konko e Rohden, entrambi per infortunio. Da schierare assolutamente Falcinelli e Gomez, che stanno giocando alla grande. Evitate Tonev da una parte e Masiello dall'altra. Conti e Stoian possono essere le vere sorprese: i due stanno giocando davvero un buon calcio.

CONSIGLI FANTACALCIO 2017: EMPOLI-LAZIO - La Lazio va in casa dell' Empoli per cercare una vittoria dopo il pareggio contro il Milan. Nessuno squalificato nemmeno in questo match, saranno indisponibili per l'Empoli Costa e Pasqual. Assente anche Marchetti nella Lazio. I due bomber da schierare sono Mchelidze e Immobile, mentre le sorprese potrebbero essere Maccarone e Felipe Anderson. Evitate di schierare Hoedt, ancora in dubbio. Nell' Empoli non schierate Veseli, anche lui in ballottaggio.

CONSIGLI FANTACALCIO 2017: BOLOGNA-INTER - Esame di ritorno per Stefano Pioli, che allena il Bologna. Contro il suo passato dovrà fare a meno di Kondogbia e Icardi, ancora squalificati. Nei rossoblu assente Maietta. Torna Perisic, che avrà voglia di riscatto. Da schierare anche Icardi, mentre la sopresa potrebbe essere Andrea Pinamonti. Da non schierare Medel, a rischio cartellino. Nel Bologna schierate Verdi e Dzemaili, in un momento di forma strabiliante. Evitate Masina.

CONSIGLI FANTACALCIO 2017: CHIEVO-NAPOLI - Di ritorno da Madrid, il Napoli vola a Verona per affrontare i gialloblu. Nessuno sarà assente per squalifica, mentre il solo Pellissier non riuscirà a scendere in campo. Da schierare Mertens, che continua a stupire: evitate Reina, che subisce troppi goal, mentre la sorpresa potrebbe essere Milik. Confermate Inglese nel Chievo, autore di una tripletta, mentre evitate Spolli, spesso a rischio espulsione.

CONSIGLI FANTACALCIO 2017: PESCARA-GENOA - Il Pescara arriva da una settimana infernale, con l'esonero di Oddo. Zero gli squalificati in questo match. Tanti però gli assenti, sia da una parte che dall' altra. Gli abruzzesi dovranno fare a meno di Gilardino e Bahebeck, mentre nel Genoa non ci saranno Miguel Veloso, Perin, Gentiletti e Ntcham. Da schierare Simeone e Caprari, che stanno facendo bene. Evitate Burdisso, sempre a rischio cartellino, così come Stendardo. La sorpresa potrebbe essere Hiljemark da una parte e Memushaj dall'altra.

CONSIGLI FANTACALCIO 2017: SAMPDORIA-CAGLIARI - Partita importante per la Samp, che vuole dare la giusta continuità alle sue prestazioni. Assente solo Barella per squalifica, il Cagliari dovrà fare a meno di Melchiorri e Faragò. Da schierare Borriello e Muriel, da evitare Di Gennaro e Silvestre, spesso a rischio ammonizione. La sorpresa potrebbe essere Isla per il Cagliari e Torreira per la Samp.

CONSIGLI FANTACALCIO 2017: UDINESE-SASSUOLO - Partita molto importante sia per l’Udinese che per il Sassuolo. I neroverdi dovranno fare a meno dello squalificato Letschert, così come di Lirola, Magnanelli e Biondini. Faraoni e Gnoukouri non prenderanno parte al match. Da schierare Thereau e Matri, che stanno vivendo un buon periodo di forma, da evitare Fofana e Auilani. Le sorprese potrebbero essere Berardi e De Paul.

CONSIGLI FANTACALCIO 2017: ROMA-TORINO - I giallorossi arrivano dalla vittoria contro il Crotone. All'olimpico arriva comunque un buon Torino. Nessuno squalificato, assenti invce Totti e Florenzi nella Roma e Carlao nel Torino. Da schierare i due capocannonieri Dzeko e Belotti, da evitare i portieri, che potrebbero subire troppi goal. Le sorprese potrebbero essere invece Emerson Palmieri nella Roma e Benassi nel Torino. Senza dimenticare il giovane Barreca.

CONSIGLI FANTACALCIO 2017: MILAN-FIORENTINA - Big match dal sapore storico quello tra rossoneri e viola nella cornice di San Siro. I viola dovranno fare a meno di Bernardeschi, squalificato, e di Dragowski. Antonelli, Romagnoli, Montolivo, Bonaventura e De Sciglio non prenderanno parte al match per via degli infortuni. Da schierare Deulofeu e Kalinic, da evitare Rodriguez e Paletta, sempre a rischio cartellino. I due potrebbero farvi perdere punti preziosi. La sorpresa viola si chiama Olivera, mentre quella rossonera Kucka.

