Diretta/ Gigante maschile Mondiali sci St Moritz 2017 streaming video e tv, risultato live (oggi 17 febbraio)

DIRETTA MONDIALI SCI ALPINO ST MORITZ 2017, GIGANTE MASCHILE STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2017) – Oggi i Mondiali di sci alpino St Moritz 2017 ci propongono il gigante maschile, terzultimo atto della rassegna iridata che quest’anno è ospitata nella celebre località svizzera. Siamo ormai entrati nel gran finale dei Mondiali, che pure a Sankt Moritz come da tradizione sarà dedicato alle discipline tecniche: oggi riflettori puntati soprattutto sul possibile duello fra Marcel Hirscher e Alexis Pinturault, assoluti protagonisti in gigante e in grado di regalarci dunque una sfida all’ultimo centesimo per la medaglia d’oro, sperando però che anche gli azzurri possano dire la loro. Ecco allora subito tutte le indicazioni utili per seguire il gigante di Sankt Moritz.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL GIGANTE MASCHILE DI SANKT MORITZ PER I MONDIALI DI SCI ALPINO 2017 (prima manche alle ore 9.45, seconda manche alle ore 13.00)



La prima manche avrà inizio alle ore 9.45, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.00. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati che non potranno seguire la gara dei Mondiali di St Moritz dal vivo sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport che è disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi nemmeno davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Sankt Moritz (www.fis-ski.com).

Abbiamo già parlato del possibile duello fra Alexis Pinturault e Marcel Hirscher, che è stato particolarmente memorabile ad Adelboden. Sulla pista forse più famosa del mondo per quanto riguarda il gigante aveva vinto il francese con soli quattro centesimi di vantaggio sull’austriaco, mentre il resto del mondo era a due secondi di ritardo. A Garmisch invece, subito prima di questi Mondiali, aveva replicato l’austriaco, mentre il francese a causa di un errore nella seconda manche finì quarto, perdendo pure il posto sul podio. La sensazione in effetti è che Pinturault, se azzecca la giornata perfetta, possa avere qualcosina in più di Hirscher, che però è una garanzia di rendimento sempre costante al massimo livello, cosa che non sempre riesce al francese – vedi l’uscita in Alta Badia oltre che l’errore in Germania. Da appassionati speriamo comunque che il loro duello ci faccia divertire.

Tutti gli altri devono inventarsi qualcosa se non vorranno lottare solo per l’ultimo gradino del podio, obiettivo che comunque ai Mondiali sarebbe molto stimolante: tra di loro ad esempio il tedesco Felix Neureuther, il norvegese Henrik Kristoffersen, il resto della nazionale francese che globalmente è la più forte nel gigante maschile, lo svedese Matts Olsson che è stato secondo a Garmisch ma anche gli azzurri, che nel corso della stagione hanno mostrato confortanti segnali di crescita. In particolare spicca lo splendido terzo posto di Florian Eisath in Alta Badia: il gigante negli ultimi anni è la specialità che ha avuto più problemi in campo maschile, ma questa stagione ha portato qualche buona notizia grazie soprattutto a Luca De Aliprandini e allo stesso Eisath. In particolare De Aliprandini è stato probabilmente quello più continuo ad alti livelli di competitività, anche se alcuni errori gli hanno impedito di raccogliere quello che avrebbe potuto meritare.

Purtroppo però proprio De Aliprandini sarà assente a causa di un infortunio in allenamento e al suo posto ci sarà il giovane Simon Maurberger, premiato per l'eccellente quindicesimo posto di Garmisch con la partecipazione ai Mondiali anche se questo ha comportato l'esclusione di Roberto Nani, certamente molto più abituato ai grandi palcoscenici ma che paga una stagione disastrosa. Da seguire con attenzione anche gli altri due azzurri Manfred Moelgg e Riccardo Tonetti, anche se naturalmente per Manfred le speranze di un grande risultato saranno più concrete nello slalom di domenica e che più in generale il podio resta missione difficilissima perché in condizioni normali c’è solo un posto a disposizione con i due fenomeni e i candidati sono davvero tanti. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL GIGANTE MASCHILE DI SANKT MORITZ PER I MONDIALI DI SCI ALPINO 2017 (prima manche alle ore 9.45, seconda manche alle ore 13.00)

© Riproduzione Riservata.