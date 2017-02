Diretta / Juventus-Palermo info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA JUVENTUS-PALERMO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 17 FEBBRAIO) - Juventus-Palermo, diretta dall'arbitro Di Bello, è la partita che inaugura il programma della venticinquesima giornata di Serie A 2016-2017, l'incontro è previsto per venerdì 17 febbraio 2017 con il calcio d'inizio fissato per le ore 20.45 presso lo Juventus Stadium. L'anticipo è dovuto all'imminente impegno in Champions League dei bianconeri che voleranno in Portogallo per disputare l'andata degli ottavi di finale in casa del Porto, in programma il mercoledì successivo, e dunque era fondamentale per gli uomini di Allegri avere più tempo possibile per preparare questa gara che potrebbe fare da spartiacque nella stagione della Vecchia Signora. In campionato la Juventus sta viaggiando ad ali spiegate verso il sesto titolo consecutivo (sarebbe un record assoluto nella storia del calcio italiano), dopo il successo esterno al Sant'Elia di Cagliari le vittorie sono diventate venti in ventiquattro giornate, un ruolino di marcia pressoché perfetto se non fosse per le isolate battute d'arresto contro Inter, Milan, Genoa e Fiorentina, sconfitte che sono comunque servite a dare ulteriore benzina ai bianconeri che dopo ogni ko hanno ripreso puntualmente a correre.

Da sottolineare che la squadra di Allegri, inoltre, non ha mai pareggiato e dunque non conosce mezze misure: o vince o perde. In casa è ancora a punteggio pieno (così come la Roma) perciò contro il Palermo la Juventus ha la ghiotta possibilità di mantenere a sette (se non incrementare) i punti di vantaggio nei confronti dei giallorossi che attualmente occupano la seconda posizione in classifica.

Per i rosanero, impegnati in una corsa disperata per non retrocedere, si tratta di una missione ai limiti dell'impossibile, quella di fare punti allo Juventus Stadium: gli uomini di Diego Lopez, reduci dalla sconfitta interna contro l'Atalanta (1-3) devono assolutamente ridurre il gap di otto punti che li separa dal quartultimo posto, ma a meno di clamorosi black-out da parte degli avversari sembra un'impresa al di fuori della portata di Nestorovski e compagni, nonostante ad Allegri verranno a mancare gli infortunati Barzagli e Chiellini e lo squalificato Mandzukic, il tecnico di Livorno potrà contare su delle validissime alternative che in altre squadre sarebbero sicuramente titolari inamovibili.

Sebbene è molto probabile che Allegri faccia ampio ricorso al turnover per far riposare i titolarissimi in vista della gara di Champions League contro il Porto, la Juventus rimane nettamente favorita per la vittoria secondo i bookmaker. Infatti l'1 dei padroni di casa su Unibet viene dato a una cifra irrisoria di 1,15; quote significativamente più alte per l'X (9,00 su Betclic) e per il 2 degli ospiti (addirittura 21,00 su WilliamHill). La difesa del Palermo, che nel corso di questa stagione ha dimostrato di essere piuttosto carente, contro l'attacco della Juventus soffrirà in maniera particolare, a tal punto che le agenzie di scommesse on-line hanno fissato per l'Over (1,48 su Bet365) una quota molto più bassa rispetto all'Under (2,67). Basti inoltre pensare che su Tipico.it giocando il risultato esatto di 4 a 0 per la Juventus si vince una somma pari a 9,50 volte quella puntata.

Juventus e Palermo si sono già incontrate una volta nel corso di questo campionato: il match d'andata, che si è disputato lo scorso 24 settembre allo stadio Renzo Barbera sito nel capoluogo siciliano, ha visto i bianconeri prevalere di misura per 1 a 0 grazie all'autogol di Goldaniga che condannò i padroni di casa alla sconfitta e regalò i tre punti agli ospiti. Nei ventisette precedenti a Torino il bilancio è di venti vittorie per la Juventus, quattro successi per il Palermo e tre pareggi.

Juventus-Palermo sarà visibile sulle reti delle due pay-tv che operano nel mercato televisivo italiano, Sky Sport e Mediaset Premium. Sul satellite l'incontro andrà in onda sui canali 201, 206 e 251 (in alta definizione) con la diretta tv a partire dalle ore 20.45, mentre sul digitale terrestre i canali designati saranno il 370 (in SD) e il 380 (in HD). Per quanto riguarda la diretta streaming video su internet, i clienti Sky possono accedere al sito skygo.sky.it oppure scaricare l'app di Sky Go per smartphone e tablet; gli abbonati a Mediaset Premium dovranno invece collegarsi a play.mediasetpremium.it o in alternativa utilizzare l'app di Premium Play.