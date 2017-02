DIRETTA SCARLETS-ZEBRE RUGBY INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (PRO 12, OGGI 17 FEBBRAIO 2017) - Scarlets-Zebre si gioca alle ore 20.35 per il Pro 12 di rugby, ex Celtic League. Una missione quasi impossibile. Soprattutto quando perdi undici gare su dodici e ne vinci soltanto una. Non è poi semplice scendere in campo, in un campionato che definirlo incredibile è dir poco. Le Zebre scendono in campo contro gli Scarlets, per cercare di sistemare quell'ultimo posto, magari a scapito della Benetton. Ma il rugby italiano si sa, non sta assolutamente attraversando uno dei momenti migliori. Poi, quando ti giochi la partita che tecnicamente dovrebbe essere dalla rinascita, in casa di una squadra che punta alle semifinali, nulla viene più con facilità, tutto diventa difficile. Ma bisogna stringere i denti e rialzarsi nel momento della necessità, nel momento della caduta. Serve una prova di forza, una prova di squadra. Altrimenti si rischia di gettare tutto al vento.

Le Zebre potrebbero schierare la formazione tipo che aveva dato fastidio all' Ospreys. Palazzani e Bordoli vanno in cabina di regia, mentre Postiglioni, Fabiani e Roan sicuramente andranno ad occupare la prima linea. Presenti anche Geldenhuys e Bernabo, con Meyer e Minnie (i due sudafricani) a supporto. Patrichetti, Boni, Bellini e Baker dovrebbero andare dietro, con quest'ultimo a dae da estremo. Ancora probabile panchina per De Marchi, così come per Fabiani. Formazione fatta anche per gli Scarlets, che dovrebbero riconfermare i 15 che hanno battuto Glasgow. Jones, Elias e Kruger vanno in prima linea, con Price, Rawlins, Shingler, Davies e Boyde a chiudere gli in Avanti. Evans e Jones andranno in cabina di regia, con quest'ultimo che cercherà di replicare la prova messa in campo contro gli scozzesi. Parkes, Owen, Williams e l'austrliano McNicholl dovrebbero andare a completare il pacchetto arretrato. Saranno loro che cercheranno di impostare il gioco e sfondare la difesa delle Zebre. Occhio però agli ospiti: il Pro12 ha dimostrato in tutti questi anni che può essere un torneo altalenante. E soprattutto pieno di sorprese e in grado di saper stupire tutti gli appassionati della palla ovale.

Vedremo una sfida sicuramente scontata per quello che sarà il gioco in campo. Gli Scarlets vogliono assolutamente andare alle final four e servirà mantenere il distacco su Glasgow. Gli obiettivi delle Zebre sono sicuramente diversi, anche perché non si combatte per nessuna qualificazione, se non per fare la propria corsa su Treviso. Ma ovviamente la possibilità di vincere il torneo è sicuramente diverso da un undicesimo ed un dodicesimo posto nel maggior torneo europeo. Vedremo dunque i padroni di casa che cercheranno di attaccare sin dai primi minuti del match, mettendo in difficoltà le Zebre.

La sfida tra Scarlets e Zebre sarà visibile in diretta tv su Eurosport. Il canale tematico sarà visibile a tutti gli abbonati Premium e Sky, che avranno accesso al pacchetto sport. Ci sarà la possibilità anche di vedere il tutto in diretta streaming video, anche con Eurosport player presente sul sito oppure con Sky Go oppure Premium Play, a seconda dei casi. Nel caso scaricate l'app, potete anche usufruire del servizio online, in modo tale da vedere su ogni vostro dispositivo la partita. Per chi non riuscisse a collegarsi può utilizzare l'applicazione del Pro12 oppure collegarvi con il sito ufficiale, che aggiornerà costantemente il punteggio.

© Riproduzione Riservata.