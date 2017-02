GEORGE ''THE ANIMAL'' STEELE È MORTO / Video, addio al wrestler che muore a 79 anni (oggi, 17 febbraio 2017)

GEORGE ''THE ANIMAL'' STEELE È MORTO, VIDEO: ADDIO AL WRESTLER DI 79 ANNI. AVEVA PARTECIPATO AD ED WOOD DI TIM BURTON (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Il mondo del wrestling da l'addio a George ''The Animal'' Steel che è morto ieri, ma non sono solo gli amanti di questo particolare sport spettacolare a piangerlo. Anche perchè questi era stato anche un attore in carriera. Il suo esordio d'attore lo fa nel film 1986 Per favore, ammazzatemi mia moglie di Jim Abrahams, David e Jerry Zucker anche se in questo non viene accreditato. Di sicuro il suo grande successo arriva però nel 1994 in uno dei film più ironici di Tim Burton e cioè Ed Wood. In questa pellicola sulla storia del cinema e del suo peggior regista George Steele interpreta Tor Johnson. Dopo una serie di cortometraggi e altri film chiude la sua carriera cinematografica nel 2011 quando recita in Kay.Fabe di Tony Montana.

GEORGE ''THE ANIMAL'' STEELE È MORTO, VIDEO: ADDIO AL WRESTLER DI 79 ANNI (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Il mondo del wrestling dice addio a William James ''Jim'' Meyers meglio conosciuto come George ''The Animal'' Steele. Questi era nato il 16 aprile 1937 a Detroit ed è stato un wrestler davvero molto noto. La sua attività agonistica è andata avnati dal 1967 al 1989 con alcune apparizioni successivamente negli anni novanta. Tra le mosse finali caratteristiche di George ''The Animal'' Steel c'erano il flying hammerlock e la big splash. Un addio importante per un uomo che aveva fatto la storia proprio di questo spettacolare sport. Nella sua carriera aveva ricevuto tantissimi riconoscimenti a partire dal 1987 quando in un solo anno alza Slammy Award e paradossalmente anche il Most Embarassing Wrestler. Sicuramente è un pezzo di storia che se ne va anche perchè gli appassionati di questo sport quando questo faceva la sua comparsa in televisione sicuramente avranno notato la sua faccia sempre sorridente di chi ha fatto nella vita quello che più gli piaceva. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI UN CLAMOROSO INCONTRO GEORGE STEELE VS HULK HOGAN

