INFORTUNIO FLORENZI / Nuova operazione? Oggi il prof Mariani decide se dovrà essere operato per la seconda volta (ultime notizie, 17 febbraio 2017)

INFORTUNIO FLORENZI, NUOVA OPERAZIONE: IL PROF.MARIANI DECIDE: SARÀ OPERATO DI NUOVO AL GINOCCHIO? (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - L'infortunio di Alessandro Florenzi accende in casa Roma un piccolo allarme. Il calciatore infatti era un vero e proprio jolly per Luciano Spalletti che l'avrebbe potuto impiegare indifferentemente in difesa, centrocampo e attacco. Giocatore straordinario però è mancato in questi mesi dove la Roma è riuscita a fare bene anche senza di lui. La sensazione però è che se a gennaio fosse arrivata questa brutta notizia una ventina di giorni fa ci sarebbe stata la possibilità di intervenire sul calciomercato di riparazione per andare a prendere un calciatore in grado di sostituire proprio Alessandro Florenzi. E' obbligatorio quindi andare avanti con questa rosa, anche se sono diversi i nomi interessanti nella lista degli svincolati. Al momento la Roma comunque continuerà con gli uomini che sono a disposizione di Luciano Spalletti e si vedrà quest'estate come valutare la situazione legata al calciatore in questione e se intervenire ancora sul mercato.

INFORTUNIO FLORENZI, NUOVO CONSULTO A VILLA STUART CON IL PROF.MARIANI E DECISIONE: LE PREVISIONI (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - L'infortunio di Alessandro Florenzi preoccupa ancora la Roma con la giornata di oggi, venerdì 17 febbraio 2017, pronta a diventare fondamentale per il futuro del calciatore giallorosso. Stamattina alle ore 9.00 è fissato un nuovo consulto con il Professor Mariani a Villa Stuart. Il luminare che ha operato lo scorso ottobre allo stesso ginocchio il centrocampista giallorosso valuterà se sarà necessario ricorrere a un altro intervento. Alcuni giorni fa infatti Alessandro Florenzi si è procurato una distorsione al ginocchio sinistro in allenamento con la Primavera che ha fatto subito pensare a un problema serio e cioè alla lesione dello stesso legamento operato appena tre mesi fa. Sta di fatto che se Alessandro Florenzi dovrà operarsi ancora la sua stagione si può considerare chiusa qui. Staremo a vedere quello che accadrà questa mattina e poi verranno fatte le valutazioni in merito. Intanto ieri sera Repubblica sulla sua versione online ha sottolineato come l'operazione potrebbe essere svolta anche direttamente oggi dopo il consulto con Mariani.

