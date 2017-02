Juventus Palermo/ Diretta streaming video e tv: dove vedere la partita

DIRETTA JUVENTUS PALERMO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA? - La diretta streaming di Juventus-Palermo può essere seguita da Sky Go e Premium Play, le due applicazioni messe a disposizione agli abbonati delle pay tv. Questo servizio, senza costi aggiuntivi, garantisce la visione della partita attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet, quindi anche lontano da casa. Per chi, invece, ha modo di seguire Juventus-Palermo attraverso il televisore, ecco tutte le indicazioni necessarie a seconda che siate clienti della pay tv satellitare o di quella del digitale terrestre. Per le informazioni sulla diretta tv partiamo dai canali di riferimento di Sky: sul satellite la partita è trasmessa attraverso Sky Sport 1, Sky SuperCalcio e Sky Calcio 1, disponibili anche in alta definizione. La telenocronaca è stata affidata a Riccardo Trevisani, che avrà al suo fianco Daniele Adani per il commento tecnico. Da bordo campo, invece, Paolo Aghemo e Giovanni Guardalà per i contributi prima, durante e dopo Juventus-Palermo.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DI JUVENTUS PALERMO IN TEMPO REALE CON NOI

Questa partita viene trasmessa in prima serata in diretta tv, come vi abbiamo anticipato, anche da Mediaset Premium: il match verrà trasmesso su Premium Sport (anche HD) e verrà raccontato da Fabrizio Ferrero con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Inviati, invece, Alessio Conti e Gianni Balzarini per gli aggiornamenti e i contributi da bordo campo. Mediaset, inoltre, detiene i diritti relativi alle immagini dagli spogliatoi, all'intervista flash all'intervallo e alle prime dichiarazioni degli allenatori al termine delle partite. La sfida Juventus-Palermo verrà trasmessa in replica alle 22:45 su Premium Sport 2 e a mezzanotte su SkySport3.

La 25esima giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida tra i campioni d'Italia in carica e la terzultima della "classe". Juventus-Palermo arriva in un momento delicato della stagione per i bianconeri: la settimana prossima è in programma l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, ma sono vietati cali di tensione per non compromettere la cavalcata verso quello che sarebbe uno storico sesto scudetto consecutivo. D'altro canto il Palermo è chiamato all'impresa per tenere accesa la speranza salvezza e non mettere radici nella zona retrocessione. Le due squadre attraversando momenti diversi e si preparano all'appuntamento con stimoli differenti, ma l'obiettivo è ottenere un buon risultato. Per la Juventus, però, l'unico possibile in questo caso è la vittoria. CLICCA QUI PER IL VIDEO PROMO DI JUVENTUS PALERMO