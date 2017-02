LITE BONUCCI ALLEGRI, INSULTI TRA ALLENATORE E DIFENSORE: AL FISCHIO FINALE LEONARDO CORRE NEGLI SPOGLIATOI. I TIFOSI TEMONO LA RISSA - Lite tra Leonardo Bonucci e Massimiliano Allegri nel secondo tempo di Juventus-Palermo: alta tensione tra il difensore e l'allenatore, protagonisti di un battibecco pesante. Alta tensione in campo dopo il richiamo del tecnico bianconero per alcuni atteggiamenti che non gli sono piaciuti: voleva maggiore concentrazione in fase difensiva Allegri, che però ha ricevuto la replica piccata del centrale. La vicenda è stata ricostruita da Sky Sport: anziché recepire la direttiva del suo allenatore, Bonucci ha infatti replicato e la discussione tra i due si è fatta subito colorita. L'allenatore della Juventus ha, quindi, invitato il giocatore a stare zitto e tra i due alla fine c'è stato uno scambio di sguardi molto tesi. A fine partita poi il difensore non si è trattenuto in campo per salutare gli avversari e i suoi tifosi, né ha festeggiato le 300 presenze in campo: si è fiondato con uno scatto da centometrista negli spogliatoi. Lì andrà in scena un altro confronto con Allegri? L'auspicio dei tifosi bianconeri è che il clima torni sereno, del resto la tensione in campo può giocare anche brutti scherzi. Non è la prima volta che i due si scontrano: nel 2014, ad esempio, Allegri lo ha rimproverato dopo la partita contro l'Empoli, nel 2015 invece si è infuriato per l'autogol del difensore nella partita contro il Carpi.

